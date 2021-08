Tiziano Ferro, l’amore per il suo cane Beau. Su Instagram: “Non ho accettato la tua dipartita”

editato in: da

Tiziano Ferro non ha mai nascosto il dolore dopo la perdita del suo amatissimo cane Beau. Lo ricorda spesso, anzi, quasi ogni giorno, soprattutto per la sua nobile missione: dare amore ad altri cani adulti. La sensibilità e l’amore dell’artista ha colpito tutti noi. Chi ha avuto un peloso, purtroppo, conosce molto bene il momento crudo dell’addio. Quell’amore che rimane, quei ricordi che, sebbene un giorno porteranno un sorriso, inizialmente sono fonte di dolore.

Un anno è trascorso da quando Tiziano Ferro ha annunciato la scomparsa di Beau. Una notizia che ha toccato profondamente i suoi fan, ma non solo. Perché, alla fine, Beau – nonostante il poco tempo trascorso insieme – ha rivoluzionato la vita di Ferro. “Caro Beau“, ha scritto su Instagram, “Forse non ho mai veramente accettato la tua dipartita dopo soli quattro mesi insieme. Però voglio dirti grazie, sai? Per gli insegnamenti, la fede e la pazienza”.

Un inno all’amore verso gli animali adulti, spesso anziani, che talvolta rimangono nei canili, in attesa di conoscere l’amore di una famiglia. “Grazie per l’amore incondizionato, vero e puro, anche se avevi ancora addosso le ferite e il dolore dell’abbandono. Da quando te ne sei andato, abbiamo deciso che per noi sarà una missione adottare cani adulti“.

Un gesto nobilissimo, forse il più importante, dal momento in cui le adozioni riguardo maggiormente i cuccioli. Non è facile adottare un cane anziano, che sai che ti potrà salutare presto, da un momento all’altro. Eppure, per l’artista al momento non è solo una cura per alleviare la mancanza di Beau, ma lo fa per onorare la sua esistenza. “Vogliamo dare loro l’opportunità che meritano, perché quell’amore profondo non ha pari, perché ce lo hai insegnato tu. Un anno senza di te non era quello che avrei voluto oggi”.

Tiziano ha voluto ricordare la scomparsa di Beau tra gioia e dolore: “Forse, nella tua infinita generosità, hai preferito lasciare spazio ad altri tuoi fratelli. Ciao Bappo, ci manchi davvero tanto”. Nonostante tutto, Ferro, persino nel post dell’annuncio della sua dipartita, aveva preferito sottolineare l’amore: “Adottate un cane adulto, pensateci se potete”. Un invito che non possiamo proprio non condividere, nella speranza che venga accolto.