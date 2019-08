Tish cancella da Instagram tutte le foto di Amici

editato in: da

Tish cancella da Instagram tutte le foto che le ricordano Amici sorprendendo i fan.

Grintosa e giovanissima, la cantante è arrivata al successo grazie al programma di Maria De Filippi dove è stata sempre indicata come la rivale di Giordana. Eliminata a poche puntate dalla finale Tish ha fatto parlare di sè per via del rapporto con Alberto Urso, vincitore di questa edizione dello show.

Il cantante lirico e l’artista hanno vissuto un breve flirt durante la trasmissione, segnato da litigi e da un riavvicinamento che aveva fatto sospirare i fan. A distanza di mesi dalla finale dello show molte cose sono cambiate.

Alberto ha sorpreso tutti fidanzandosi con la ballerina Valentina, mentre Tish ha deciso di voltare definitivamente pagina. La cantante prima ha cambiato look, stravolgendo la sua immagine acqua e sapone, poi ha deciso di cancellare da Instagram tutte le foto che riguardano Amici.

Una scelta che non è piaciuta ai follower che l’hanno accusata di rinnegare l’esperienza televisiva che le ha regalato il successo. La risposta di Tish non si è fatta attendere e in un lungo post su Instagram la ragazza ha svelato le ragioni del suo gesto.

“Negli ultimi giorni alcuni di voi mi hanno scritto chiedendomi il perché dell’archiviazione delle foto di Amici dal mio profilo Instagram – ha scritto Tish -. Sapete che tendo a non giustificare le mie scelte, spero sempre vengano capite col tempo, ma in questo caso ci tengo, perché tengo ad Amici e a voi che grazie alla scuola mi avete conosciuto”.

“Il perché sta tutto lì, nella parola scuola. Ci siamo passati tutti e pensare di poter rinnegare quel momento è impossibile – si legge ancora -. Troppe emozioni, persone, impegno per far finta non ci sia stata. Mi ha dato tantissimo, mi ha fatta crescere come non potevo neanche immaginare, come fanno le migliori scuole mi ha insegnato più di quello che si legge nei libri”.

Tish ha poi ribadito la volontà di voltare pagina dopo la fine di Amici: “Ma finito quel percorso mi sono chiesta: e adesso? – ha scritto -. Adesso c’è da fare un salto nel vuoto e non vedo l’ora anche perché so che ci sarete voi a tenermi per mano. E’ proprio dento la scuola che un caro amico mi ha detto: non conta tanto prepararsi per gli studi, ma quello per cui gli studi ti preparano. Presto nuova musica, nuovi palchi, nuove persone da conoscere e da cui imparare ancora. Io sono pronta, voi?”.