Chi è Tina Modotti, la femminista interpretata da Monica Bellucci in tv

Bellissima, rivoluzionaria e femminista: Tina Modotti è la fotografa che verrà interpretata da Monica Bellucci in tv.

La sua è stata una vita straordinaria, segnata dalla voglia di cambiare il mondo e da un coraggio tutto femminile. Vero nome Assunta Adelaide Luigia Modotti Mondini, era nata nel 1896 a Udine ed è considerata una fra le più grandi fotografe del ventesimo secolo. Figlia di una sarta e di un carpentiere, Tina fa l’operaia in una filanda e impara a scattare foto nella bottega di suo zio Pietro. Nel 1913 decide di lasciare l’Italia e raggiunge il padre a San Francisco.

Negli Stati Uniti trova l’amore e tre anni dopo convola a nozze con Roubaix “Robo” de l’Abrie Richey, celebre pittore. La coppia si trasferisce a Los Angeles dove Tina, con la sua bellezza, non fa fatica a diventare in fretta una stella del cinema. Ma lei sogna qualcosa di più per la sua vita e rifiuta tutte le regole dell’industria cinematografica, all’epoca impegnata più che mai a sfruttare il corpo femminile.

A cambiarle l’esistenza è l’incontro con Edward Weston, fotografo di cui diventerà prima musa, poi amante. I due innamorati si trasferiscono in Messico poco dopo e Tina entra in contatto con alcuni intellettuali comunisti, come Diego Rivera e Frida Khalo. A Città del Messico la Modotti scopre la passione per la politica e si dimostra una donna forte e rivoluzionari. Sarà proprio qui che incontrerà il suo ultimo grande amore: Vittorio Vidali.

Entra nel Partito Comunista e diventa fotografa ufficiale del Pcm. Saranno proprio quelle foto (celebrate a Jesi in una mostra dedicata alla Modotti) a regalarle una grandissima fama, prima dello scoppio della Guerra Civile Spagnola nel 1936, dove combatte insieme a Vidali. Tina sopravvive agli scontri, ma la morte arriverà nel 1942 su un taxi. A scrivere il suo epitaffio fu Pablo Neruda, grande poeta e suo amico.

“Tina Modotti sorella, non dormi, no, non dormi – si legge sulla tomba –: forse il tuo cuore sente crescere l’ ultima rosa di ieri, la nuova rosa. Riposa dolcemente”. La sua breve e tumultuosa vita diventerà presto una serie tv diretta dal regista napoletano Edoardo De Angelis e intitolata Visione radicale: La vita e i tempi di Tina Modotti. Ad interpretarla Monica Bellucci che ha voluto fortemente questo ruolo, prima di lei si era candidata per raccontare la storia di Tina persino Madonna.

“La sua vita è talmente intensa e varia – ha svelato la sceneggiatrice Paola Vaccaro – che la forma narrativa migliore è quella della serie”.