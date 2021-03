Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara si sposano, l’indiscrezione di un amico

editato in: da

Matrimoni vip previsti nel 2021

Pare che tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara sia tornato il sereno e che addirittura stiano pensando al matrimonio, dopo una crisi che aveva portato i due a interrompere la relazione.

L’opinionista di Uomini e Donne, da sempre molto riservata riguardo la sua vita privata, lo scorso novembre aveva annunciato su Instagram la fine della relazione con l’imprenditore, mettendo fine ai pettegolezzi che giravano sul loro conto.

“Credo sia giusto comunicare tramite i miei profili social di essere tornata felicemente single, così come ho fatto quando mi sono ritrovata felicemente divorziata. Tra me e Vincenzo è finita – aveva spiegato spiegato -, perciò, gradirei, anzi pregherei tutti voi e gli organi di stampa, per rispetto e serietà, di non associarmi o accostarmi più ad un amore che da qualche tempo non ha più motivo di esistere nella mia vita”.

Sembra però che le cose siano notevolmente cambiate rispetto a qualche mese fa: la Cipollari infatti è stata paparazzata dal settimanale Chi in compagnia del ristoratore toscano, mano nella mano per le strade di Roma, tra sorrisi e momenti di spensieratezza. Per la coppia prima un pranzo vicino Piazza di Spagna, poi una sosta dal parrucchiere di fiducia di lei, ovvero Federico Fashion Style, che ha un salone in via Nazionale.

Pare quindi che la tempesta abbia lasciato il posto al sereno, e che il ritorno di fiamma possa essere ufficializzato. Perché, secondo alcune indiscrezioni, si parlerebbe di matrimonio. Un amico vicino alla coppia infatti avrebbe svelato al settimanale Nuovo Tv che Tina e Vincenzo siano pronti alle nozze, di nuovo innamoratissimi e affiatati come il primo giorno. Come svelato dalla fonte il matrimonio potrebbe essere in programma già per questa estate.

Tina Cipollari aveva ritrovato il sorriso con Vincenzo Ferrara dopo la fine del matrimonio con Kikò Nalli, al quale è stata legata per oltre dieci anni. Dalla loro unione sono nati tre figli – Mattias, Gianluca e Francesco – e il loro rapporto si è incrinato dopo il divorzio. I due infatti sono rimasti molto uniti per il bene dei figli, nonostante le loro nuove relazioni.

Nalli ha vissuto una love story con Ambra Lombardo, conosciuta nella Casa del Grande Fratello, mentre la Cipollari ha trovato la serenità accanto a Vincenzo Ferrara. E pare che le nozze siano proprio dietro l’angolo.