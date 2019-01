Tina Cipollari trasloca a Firenze per amore del fidanzato

editato in: da

Tina Cipollari fa sul serio con il fidanzato Vincenzo Ferrara ed è pronta a trasferirsi a Firenze per amore.

Da circa un anno l’opinionista di Uomini e Donne sta vivendo un’intensa storia d’amore con il ristoratore fiorentino. Tina e Vincenzo sono molto innamorati e la vamp, forse stanca di fare la spola fra la Toscana e Roma, avrebbe deciso di comprare casa a Firenze. In questi giorni infatti la coppia è stata paparazzata mentre entrava in un’agenzia immobiliare per un colloquio.

Nelle immagini pubblicate dal settimanale Nuovo, Tina e Vincenzo camminano mano nella mano per le vie della città, scambiandosi baci e tenerezze. Poi si fermano di fronte ad un’agenzia immobiliare ed entrano, forse per avere informazioni riguardo qualche appartamento. La relazione procede a gonfie vele e Tina, che sino ad oggi aveva viaggiato per raggiungere il fidanzato, sarebbe pronta alla convivenza.

Dopo la fine del matrimonio con Chicco Nalli, la vamp ha trovato il coraggio di andare avanti e ha trovato nuovamente l’amore a 53 anni. Regina indiscussa di Uomini e Donne, soprattutto per l’amicizia con Gianni Sperti e le continue liti con Gemma Galgani, Tina da qualche tempo è molto innamorata.

Qualche tempo fa l’opinionista del programma di Maria De Filippi ha svelato di sognare le nozze con Vincenzo Ferrara, che considera l’uomo giusto per lei. “Vincenzo e io abbiamo parlato spesso del matrimonio – aveva detto in un’intervista -. Ora devo preparare i miei figli a questo evento, soprattutto i più piccoli, Francesco e Gianluca, visto che Mattias ormai è abbastanza grande per capire. Loro hanno una buona opinione di lui. Li ho anche portati a Firenze a casa sua per presentarglielo. Tutti insieme abbiamo passato giorni molto belli”.

“È stato tutto inaspettato – aveva spiegato parlando della storia d’amore con Vincenzo Ferrara -. Non pensavo di innamorarmi così presto. Chicco e io eravamo già in crisi da diverso tempo. Avevo messo una pietra sopra all’amore. Negli ultimi 10 anni mi sono sentita mamma piuttosto che amante. Poi nella mia vita è entrato Vincenzo, che mi ha fatto riscoprire e provare emozioni che avevo quasi dimenticato”.