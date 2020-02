Tina Cipollari svela quanto è dimagrita con la dieta e parla dell’ex marito Kikò

editato in: da

Tina Cipollari, la Vamp di Uomini e Donne

Tina Cipollari svela quanti chili ha perso grazie alla dieta e torna a parlare dell’ex marito Kikò Nalli. L’opinionista di Uomini e Donne ha inaugurato l’anno con un nuovo regime alimentare che le sta consentendo di tornare in forma. A raccontare la svolta è stata proprio Maria De Filippi, che ha messo a disposizione della vamp un’esperta.

“La dieta sta andando bene – ha confessato a Nuovo Tv -. Direi che mi mancano ancora una decina di chili per raggiungere l’obiettivo e stare bene. Comunque Maria in tv dice sempre che sono brava, visto che ho raggiunto questo risultato in due mesi”. Il regime dimagrante seguito da Tina Cipollari prevede cinque pasti al giorno ed è stato elaborato da un’esperta in base alle esigenze dell’opinionista di Uomini e Donne.

“Il mio umore non è cambiato con questo regime alimentare – ha svelato -. Mi sento meglio a livello fisico, respiro meglio, cammino più veloce, la notte dormo meglio e mi sento più leggera. Mi sento anche più sgonfia”. La vamp ormai da diverso tempo è legata a Vincenzo Ferrara, imprenditore che ha rubato il suo cuore e con cui sogna le nozze. Rimane però sempre ottimo il rapporto con Kikò Nalli, ex marito da cui ha avuto tre figli Francesco, Mattias e Gianluca. La coppia si è separata dopo dieci anni d’amore e oggi l’hairstylist è legato ad Ambra Lombardo, conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip.

La Cipollari non ha mai nascosto una certa perplessità riguardo la love story. In passato Ambra e Kikò hanno vissuto diverse crisi, mentre i follower di Instagram hanno accusato la modella di non essere stata vicina al fidanzato dopo che era stato trasportato in ospedale per un malore. “Che vivano la loro storia d’amore tranquilli e sereni – ha chiarito Tina -: loro due non hanno certo bisogno dei miei giudizi“.