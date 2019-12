Tina Cipollari, la sorella svela la verità sul malore di Kikò

editato in: da

Annarita, la sorella di Tina Cipollari, parla per la prima volta del malore di Kikò Nalli e attacca Ambra Lombardo. Intervistata dal settimanale DiPiù Tv, la donna ha affermato che il rapporto fra l’hair stylist e la professoressa del GF sarebbe nuovamente in crisi e questo causerebbe grande stress all’ex cognato.

Qualche giorno fa Kikò era stato ricoverato in ospedale per un malore. Fortunatamente le analisi avevano fatto escludere un infarto e i medici avevano diagnosticato all’ex marito di Tina Cipollari un forte innalzamento di pressione dovuto allo stress.

“Adesso è stato dimesso, ma vorrei vederlo più sereno – ha confessato Annarita -: dubito però che in questo periodo possa accadere: sta molto soffrendo e le sue pene sono soprattutto d’amore”. Nei giorni in cui Kikò era stato trasportato in ospedale, Ambra Lombardo aveva svelato su Instagram di essere in Sicilia dalla sua famiglia.

Una confessione che aveva fatto infuriare i fan, scatenando un’accesa polemica. Poco dopo lo stesso Kikò aveva affermato di stare bene e nelle Stories di Instagram aveva postato una foto con Ambra. Se Tina Cipollari parla raramente della coppia, la sorella Annarita ha ribadito più volte di essere convinta che la Lombardo non sia sincera nei confronti dell’ex cognato.

“Mi preoccupa il suo rapporto con Ambra – ha spiegato -. Lo vedo nervoso e mi ha anche confidato che non si sentono da un po’. Per me sta soffrendo e non lo vuole ammettere”. I due, come è noto, si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello by D’Urso. Un amore cresciuto di fronte alle telecamere e confermato da un bacio appassionato in diretta tv. Di recente Ambra e Kikò erano finiti al centro del gossip a causa di alcune accuse di tradimento da parte di Gaetano Arena.

“Io a volte ho l’impressione che questa Ambra lo abbia stregato – ha aggiunto la sorella di Tina -. A me lei non piace, lui lo sa. Infatti Kikò non me ne parla quasi mai e se io provo a nominarla lui si arrabbia. E la sua pressione ne risente”.