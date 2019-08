Tina Cipollari: la sorella Annarita è identica a lei

editato in: da

Si chiama Annarita la sorella maggiore di Tina Cipollari che è identica a lei.

Nonostante sia un personaggio televisivo molto amato, la vamp di Uomini e Donne è molto gelosa della sua vita privata. Originaria di Viterbo, Tina ha una sorella più grande di lei di dieci anni. Annarita, classe 1957, ha un legame molto particolare con l’opinionista, ma quello che sorprende di più è la grande somiglianza fisica.

Annarita infatti è identica alla Cipollari, così tanto che in alcune foto pubblicate su Instagram è difficile distinguerle. Capelli biondi, sguardo intenso e labbra carnose: la sorella di Tina è una bellissima donna, proprio come lei.

Il rapporto fra le due è molto particolare, come aveva raccontato qualche tempo fa la stessa vamp. In una lunga lettera pubblicata sul settimanale DiPiù aveva accusato la sorella di essere gelosa di lei e del suo successo, così tanto che aveva sempre vissuto nella sua ombra.

Annarita aveva reagito alle accuse, ma in seguito le sorelle si erano riconciliate, salvo poi litigare nuovamente. La donna infatti non ha preso bene l’addio fra Tina e Kikò Nalli, tanto che aveva affermato pubblicamente che la Cipollari non si era comportata bene con l’ex marito, mettendo fine al matrimonio dopo anni d’amore.

“Annarita, che delusione – aveva replicato Tina -. Sei voluta entrare nelle discussioni tra me e mio marito Kikò. Tu, mia sorella, sua complice. E hai anche la faccia tosta di dirmi che non merito un uomo bello e giovane come lui e che avrei dovuto essere più dolce e ringraziarlo per quanto aveva fatto. Guarda che ha questo punto potrei anche pensare male… piantala. Me ne hai fatte di tutti i colori e questa rivalità con me è durata fino al periodo dell’adolescenza, quando con la maturità mi hai accettato. Poi, per fortuna, i rapporti sono migliorati. O meglio, pensavo che fossero migliorati”.

Di recente Annarita Cipollari aveva fatto parlare di sè per via di alcune critiche nei confronti di Ambra Lombardo, la nuova compagna di Chicco Nalli, ex di Tina: “Ambra non mi piace per niente – aveva detto -. Quando Kiko è uscito dalla Casa gliel’ho detto chiaro e tondo. Qui in famiglia non piace a nessuno, a mia sorella Tina, ai suoi tre figli, anche se il più grande preferisce starne fuori”.