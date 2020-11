Tina Cipollari single: la storia con Vincenzo Ferrara è finita

editato in: da

Tina Cipollari è tornata single. L’opinionista di Uomini e Donne ha annunciato su Instagram la fine della relazione con Vincenzo Ferrara. Da sempre molto riservata riguardo la sua vita privata, la vamp dello show di Maria De Filippi ha voluto chiarire la situazione dopo numerosi gossip.

“Eccomi qui – ha scritto Tina -, nonostante non ami molto parlare della mia vita privata, credo sia giusto comunicare tramite i miei profili social di essere tornata felicemente single, così come ho fatto quando mi sono ritrovata felicemente divorziata. Tra me e Vincenzo è finita – ha spiegato -, perciò, gradirei, anzi pregherei tutti voi e gli organi di stampa, per rispetto e serietà, di non associarmi o accostarmi più ad un amore che da qualche tempo non ha più motivo di esistere nella mia vita. Grazie anticipatamente Tina Cipollari”.

Già da diversi mesi si parlava di una crisi fra la Cipollari e Vincenzo Ferrara, imprenditore fiorentino conosciuto dopo l’addio a Kikò Nalli, ex marito dell’opinionista. “L’unico problema è la distanza – aveva raccontato il ristoratore -. Durante la settimana Tina è fissa a Roma per registrare le puntate di Uomini e Donne mentre io sono sempre al lavoro nel mio ristorante. Riesce a raggiungermi solo nel fine settimana”. La Cipollari aveva affermato di aver trovato la felicità accanto a Ferrara: “Con Vincenzo ci sentiamo spesso al telefono e ogni tanto facciamo anche qualche videochiamata ma nemmeno tante. Avendo i miei tre figli a casa con me, ho una vita piuttosto impegnata e, grazie a Dio, non conosco la noia […] L’unica cosa positiva è che abbiamo più tempo per stare insieme e fare lunghe chiacchierate”.

Kikò Nalli e Tina Cipollari sono stati legati per oltre dieci anni. Un legame forte e intenso da cui sono nati tre figli – Mattias, Gianluca e Francesco – e che non si è spezzato nemmeno dopo il divorzio. Kikò e Tina infatti sono rimasti molto uniti per il bene dei figli, nonostante le loro nuove relazioni. L’hairstylist ha vissuto una love story con Ambra Lombardo, conosciuta nella casa del GF, mentre la Cipollari sembrava aver trovato la serenità accanto a Vincenzo Ferrara. Almeno sino ad oggi.