Tina Cipollari si sfoga su Instagram: “È una notizia falsa...

editato in: da

Tina Cipollari, la Vamp di Uomini e Donne

Tina Cipollari si sfoga su Instagram raccontando che un’azienda avrebbe usato la sua immagine per fini commerciali, diffondendo una notizia falsa. Nelle Stories la vamp di Uomini e Donne ha condiviso il messaggio pubblicitario, infuriandosi e annunciando che denuncerà i responsabili.

Il messaggio, che è stato condiviso anche da Gianni Sperti, fa riferimento a un prodotto dimagrante, promosso usando l’immagine di Tina Cipollari. Nello spot l’opinionista afferma di aver perso diversi chili grazie al ritrovato. In realtà si tratta di una bugia, non solo perché la vamp non si è mai prestata per la pubblicità, ma anche perché è dimagrita grazie a una dieta regolare. Negli ultimi mesi infatti Tina è stata seguita da un professionista che l’ha aiutata a tornare in forma grazie a un menù dimagrante studiato per lei. “La notizia è falsa – ha scritto -. Hanno usato la mia immagine, non so di cosa si tratta ma saranno denunciati. È falso, condividete!”

Lontana dal piccolo schermo da qualche settimana, la Cipollari è tornata in tv grazie alle nuove puntate di Uomini e Donne. Tina infatti è fra i volti del format inedito creato da Maria De Filippi in cui il corteggiamento avviene con le parole. Protagoniste Giovanna Abate e Gemma Galgani, pronte a farsi corteggiare via chat da alcuni uomini misteriosi di cui non conoscono l’identità.

Sin dalle prime puntate è tornata la rivalità fra Tina e Gemma che si sono scontrate così tanto da richiedere l’intervento di Maria De Filippi. “Ti innamori di persone che non hai mai conosciuto – ha tuonato l’opinionista -, ci stai parlando da due minuti e sei già persa per loro. Non ti sembra di esagerare?”. Attualmente sono tre le persone che stanno corteggiando la Galgani: “Occhi blu”, “Pantera” e “Cuoredipoeta”.

La Cipollari, che su Instagram è molto attiva, non ha ancora commentato la situazione dell’ex marito. Kikò Nalli infatti ha confermato l’addio ad Ambra Lombardo, modelle conosciuta durante il GF Vip, anche se non ha specificato i motivi della rottura. Gli ex sono molto uniti e, anche dopo il divorzio, hanno mantenuto ottimi rapporti per il bene dei tre figli: Mattias, Francesco e Gianluca.