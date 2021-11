Tina Cipollari e il ritorno di fiamma con Kikò Nalli: lo sfogo su Instagram

Il legame tra Tina Cipollari e Kikò Nalli è tornato a infiammare le pagine di cronaca rosa: l’opinionista di Uomini e Donne però non ha accettato di buon grado le attenzioni riservate al suo rapporto con l’ex marito, chiarendo su Instagram cosa sta succedendo davvero.

Tina Cipollari e Kikò Nalli, le voci di un ritorno di fiamma

Tina Cipollari non ha certo gradito le voci di un ritorno di fiamma con Kikò Nalli: sull’ultimo numero del magazine Nuovo è stato svelato che Tina Cipollari e il suo ex marito Kikò Nalli potrebbero essersi ricongiunti, dopo essere single entrambi da qualche tempo. Sul settimanale si può leggere: “Un incontro segreto quello di Tina Cipollari e del suo ex marito Kikò Nalli. C’è il sospetto che la coppia nasconda qualcosa, magari un clamoroso ritorno di fiamma. Nel momento in cui si sono accorti di essere nel mirino dei paparazzi, il parrucchiere dei vip e Tina si allontanano”.

L’opinionista di Uomini e Donne solo qualche settimana fa aveva svelato di avere un nuovo amore dopo la fine della storia con l’imprenditore Vincenzo Ferrara durante un confronto con Gemma Galgani: “La mia vita sentimentale va benissimo perché mi sono nuovamente fidanzata. Ti faccio presente che la relazione con l’uomo a cui ti riferisci è finita da parecchio tempo e, nel frattempo, mi sto rifacendo una vita con un altro uomo”, aveva affermato. Da allora però la Cipollari non ha più fatto accenno al suo nuovo compagno, lasciando un alone di mistero sulla sua vita.

Nel frattempo Kikò Nalli è tornato single: la storia con Ambra Lombardo si è chiusa già da tempo e da allora l’uomo non ha avuto altre relazioni.

Tina Cipollari, il durissimo sfogo sui social

La Cipollari ha voluto commentare i gossip riguardo un presunto ritorno di fiamma con l’ex marito, sfogandosi su Instagram:

Leggo con grande stupore queste notizie che nell’ultime ore stanno spopolando sul web e su qualche giornalino. È tutto spudoratamente falso. Lo ripeto. Kikò Nalli è il padre dei nostri tre meravigliosi figli. Non lo incontro segretamente, ma condividiamo tutti i giorni del tempo per le esigenze e i bisogni dei nostri figli. Abbiamo un ottimo rapporto motivo per il quale non ci sono scadenze e giorni stabiliti da un giudice. Capiterà sempre di vederci insieme e quindi di essere pasto di quei giornali che devono riempire delle pagine vuote a qualsiasi costo. Ho sempre avuto paura delle cose fatte a “qualsiasi costo”. Per me e i miei figli tutto questo non corrisponde a un problema perché sono dei figli sereni grazie a me e al padre.

Tina non ha certo nascosto tutto il suo disappunto: con schiettezza e senza troppi giri di parole ha voluto sottolineare, come già era accaduto in passato, che il rapporto con il suo ex marito rimarrà sempre ottimo per il bene dei figli. Senza dimenticare la frecciata finale: “Ogni tanto se qualcuno facesse un passo indietro e si vergognasse sarebbe una bellissima svolta”.