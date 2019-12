Tina Cipollari, malore per l’ex marito Kikò Nalli: ricoverato in ospedale

editato in: da

Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari, è stato ricoverato in seguito a un malore. L’ex protagonista del Grande Fratello, come rivela Sabaudia Informa, è stato trasportato in ospedale dopo aver accusato dei forti dolori al petto. I sintomi hanno allarmato la famiglia che ha sospettato da subito un infarto. Per questo motivo è stato allertato il 118 che è intervenuto prontamente.

Una volta arrivato al pronto soccorso, Kikò ha ricevuto le cure dei medici e gli esami hanno rivelato che non si trattava di un infarto, bensì di un forte innalzamento di pressione causato dallo stress. I controlli cardiologici ed ematologici hanno scongiurato ogni rischio, i dottori hanno comunque voluto tenere Chicco Nalli in osservazione per qualche ora.

L’ex marito di Tina Cipollari ha commentato l’accaduto su Instagram. Nelle Stories, Kikò ha rassicurato i suoi fan affermando di stare bene nonostante il grande spavento. “Sto bene. Tutto a posto, solo un forte stress – ha scritto -. Chi crede di vedermi cadere può mettersi l’anima in pace. Io mi rialzo sempre. Grazie a tutti”.

Tina Cipollari e Kikò Nalli si sono conosciuti più di dieci anni fa a Uomini e Donne. Un amore nato negli studi dello show di Maria De Filippi e continuato lontano dalle telecamere, con le nozze e la nascita di tre figli: Mattias, Francesco e Gianluca.

Oggi Chicco Nalli è legato ad Ambra Lombardo, la professoressa conosciuta durante il Grande Fratello di Barbara D’Urso, dopo una breve relazione con Myr Garrido, attrice spagnola di soap opera.

L’opinionista invece è innamorata di Vincenzo Ferrara, ristoratore fiorentino con cui sogna di sposarsi. Nonostante l’addio il rapporto fra i due ex è ottimo e nella casa del GF, l’hair stylist aveva parlato molto bene dell’ex moglie. Per ora la Lombardo non ha commentato la vicenda e anche sul profilo Instagram di Tina non sono apparsi riferimenti alla disavventura di Kikò.