Tina Cipollari, Kikò Nalli svela: “Il mio corpo ha ceduto&...

editato in: da

Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari, torna a parlare del suo malore e del ricovero in ospedale, avvenuto qualche giorno fa. Come è ormai noto l’ex star del Grande Fratello by D’Urso era stato trasportato al pronto soccorso per un sospetto infarto, in seguito però gli esami avevano consentito ai medici di escludere la patologia.

A Chicco Nalli era stato quindi diagnosticato un forte innalzamento di pressione dovuto allo stress. I fan si erano preoccupati molto per l’hair stylist e su Instagram alcuni follower avevano attaccato Ambra Lombardo, colpevole di essere volata in Sicilia dalla famiglia invece di rimanere accanto al compagno. L’ex marito di Tina Cipollari, da cui ha avuto i figli Mattias, Gianluca e Francesco, ha voluto rassicurare tutti su Instagram, svelando cosa è accaduto.

“Volevo rassicurare tutte le persone a me vicine e lontane – ha spiegato in un video -. Sto bene, il mio corpo ha avuto un momento di sbandamento, ero molto stanco”. La causa del malore sarebbe stata l’eccessiva stanchezza, dovuta ai numerosi impegni di Kikò. “Da quando sono uscito dalla casa del GF non mi sono più fermato tra serate ed il mio vero lavoro di hairstilist – ha raccontato -. Il corpo un po’ ha ceduto, ma ora sto bene, gli accertamenti sono andati tutti bene”.

“Non faccio questo video per sentirmi figo – ha aggiunto Chicco Nalli -. Non mi interessa che ne parlino i giornalisti. Ci sono cose più importanti di cui parlare, in ogni caso ringrazio i siti di gossip che mi hanno sostenuto, ma soprattutto la gente da cui ho ricevuto migliaia di messaggi di vicinanza. Questi messaggi però giriamoli verso le persone che ne hanno bisogno. Sto bene e sono più forte di prima”.

Poco dopo, sempre nelle Stories di Instagram, Kikò ha postato uno scatto in cui bacia Ambra Lombardo. “Noi siamo luce”, ha scritto l’ex marito di Tina Cipollari fugando ogni dubbio riguardo la solidità della love story con la professoressa conosciuta nella casa del Grande Fratello.