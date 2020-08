Tina Cipollari, in vacanza con Vincenzo Ferrara mette a tacere le voci sulla presunta crisi

editato in: da

È ufficiale, la chiacchierata crisi fra Tina Cipollari e il compagno Vincenzo Ferrara era in realtà solo frutto di voci di corridoio: a testimoniarlo, alcune foto pubblicate da Diva e Donna che immortalano la coppia insieme a Porto Ercole, un’esclusiva località dell’Argentario.

Negli scatti rubati, i due si scambiano baci e tenerezze a bordo piscina, segno di una complicità ritrovata dopo i lunghi mesi trascorsi lontani, lei a Roma e lui a Firenze, per via della situazione sanitaria mondiale.

Nessuna rottura, quindi, per l’opinionista di Uomini e Donne e il suo fidanzato, che in vacanza si sono fatti travolgere dalla passione alla luce del sole. Infondo, Tina aveva già dichiarato che non c’è stata alcuna crisi tra i due in un recente post Instagram, che recitava:

Sono una donna felicemente divorziata che vive da circa due anni una nuova storia. Non è bello che si scrivano queste sciocchezze pur di vendere qualche copia in più di un settimanale da cui mi dissocio totalmente. Quando avrà qualcosa da dichiarare in merito alla mia vita privata che possa in qualche modo interessare il pubblico sarò io la prima a farlo. Grazie e buon proseguimento.

Il pettegolezzo era partito dal settimanale DiPiù Tv che aveva raccolto la testimonianza di una persona molto vicina alla coppia e che aveva confermato la loro rottura. Proprio per questo Tina, poco avvezza ai social, ha voluto mettere a tacere questo rumour, rivelando sul suo profilo Instagram che si trattava di una notizia falsa.

Ma ciò che aveva fatto arrabbiare più di tutti la Cipollari erano state le voci che avrebbero visto un riavvicinamento tra lei e il suo ex marito Kikò Nalli, poiché – secondo la opinionista – determinate illazioni avrebbero potuto danneggiare e confondere i suoi due figli, nati dalla relazione con il famoso parrucchiere.

A volte penso che l’uomo non abbia davvero bisogno di cibo o acqua per sopravvivere ma solo di pettegolezzi. Quello che proprio non capisco è come si possa, in una testata così importante, riportare voci di corridoio che non fanno bene a nessuno, specialmente ai miei figli che vorrei ricordare essere ancora dei minori e che magari non hanno superato del tutto la mia separazione dal padre. Queste fake news illudono e destabilizzano solamente i miei ragazzi. Vergognatevi! Sono una donna felicemente divorziata che vive da circa due anni una nuova storia.

Ora che anche i paparazzi hanno dato ragione alle dichiarazioni di Tina, la bellissima vamp può trascorrere gli ultimi giorni di vacanza con Vincenzo, senza l’ombra di altri pettegolezzi.