Tina Cipollari, il figlio Mattias star della musica: “Non voglio il suo aiuto”

Tina Cipollari, da Uomini e Donne a Pechino Express e Selfie

Mattias, figlio di Tina Cipollari e Kikò Nalli, ha le idee chiare: non vuole l’aiuto dei suoi genitori. A svelarlo è stato proprio il giovane artista che ha iniziato una carriera nel mondo della musica, facendosi notare da subito per il suo talento. Con il nome d’arte di Nillas, ha esordito nell’ambiente della trap circa un anno fa, ottenendo da subito un grande successo, in seguito ha lanciato un nuovo singolo intitolato Com’è che va e realizzato con Rebel.

Su Instagram, Mattias Nalli ha moltissimi follower che lo seguono con affetto e anche su Youtube la sua popolarità è in crescita, tanto che il ragazzo è deciso a farsi strada senza l’aiuto dei suoi famosi genitori. Intervistato dal settimanale Mio ha infatti confessato di aver rifiutato la pubblicità fatta da Tina e Kikò, scegliendo di contare solo sulle proprie forze. “I miei genitori vorrebbero spingermi e darmi una mano – ha confidato -. È comprensibile che desiderino aiutarmi, ma io non voglio alcun tipo di aiuto da parte loro”. La Cipollari e Nalli hanno quindi deciso di rispettare la volontà del ragazzo. “La musica è sempre stata una mia grande passione – ha rivelato lui -. Mi piacerebbe arrivare al cuore delle persone e portare messaggi positivi”.

Un amore, quello fra Tina e Kikò, nato a Uomini e Donne e coronato dalle nozze. La coppia ha vissuto un’intensa relazione per oltre dieci anni e ha avuto tre figli: Mattias, Francesco e Gianluca. Nonostante il matrimonio sia terminato, la Cipollari e Nalli sono rimasti uniti per amore dei figli. Oggi lei è legata a Vincenzo Ferrara, ristoratore fiorentino con cui sogna le nozze, mentre lui è innamorato di Ambra Lombardo, conosciuta al GF. Mattias è il primogenito della coppia e ha un legame speciale con mamma Tina. “Francesco e Gianluca sono più piccoli – aveva rivelato lei tempo fa – e ovviamente non hanno ancora il problema delle prime cotte – comunque sarà a breve anche per loro, se non sarà l’estate sarà l’inverno, ma Mattias… Lui è uno che dice tutto sinceramente, almeno credo. Mi dice con chi esce, con chi sta, dove va, mi parla dei suoi primi innamoramenti”.