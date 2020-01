Tina Cipollari, il fidanzato Vincenzo parla di crisi e svela il loro problema

editato in: da

Tina Cipollari, la Vamp di Uomini e Donne

Vincenzo Ferrara, fidanzato di Tina Cipollari, parla della presunta crisi con l’opinionista di Uomini e Donne. Da tempo ormai si parla di un allontanamento fra il ristoratore fiorentino e la vamp che hanno iniziato una relazione dopo il divorzio di Tina da Kikò Nalli.

“Ma quale crisi! – ha svelato Vincenzo al settimanale DiPiù – Tina e io siamo sempre innamorati. Stiamo bene insieme. L’unico problema è la distanza: durante la settimana Tina è fissa a Roma per registrare le puntate di Uomini e Donne mentre io sono sempre al lavoro nel mio ristorante. Riesce a raggiungermi solo nel fine settimana”.

Negli ultimi mesi si era parlato di un addio fra i due, arrivato dopo che la Cipollari aveva scelto di concentrarsi sulla famiglia in seguito al malore di Chicco Nalli. In realtà, come ha svelato Ferrara, l’amore procede a gonfie vele e i due non potrebbero essere più felici. L’unico problema rimane la lontananza che costringe Vincenzo e Tina a incontrarsi solamente nel weekend.

“Come tutte le coppie innamorate anche a noi capita di parlare di nozze – aveva svelato la Cipollari qualche tempo fa, parlando del fidanzato -. Ma sinceramente adesso non è il momento giusto, perché non avremmo il tempo per organizzarle. Se ne discute però non c’è nulla di concreto: non perché non ci sia la volontà, ma perché si tratta di una scelta importante. Sono reduce da un matrimonio, quello con Chicco, durato tredici anni e, prima di rimettermi nella stessa situazione, vorrei pensarci bene“.

“Mi sono innamorata prima della sua anima e poi del suo aspetto – aveva aggiunto -. Mi ha saputo conquistare col carattere e la personalità. Vincenzo è il mio contrario così ci compensiamo. È paziente e pacato, non litiga mai e difficilmente si arrabbia. Quando si trova di fronte a un problema, cerca di superarlo con la sua positività. Insomma, è una persona che sorride spesso e questo ha contribuito a farmi innamorare di lui”.