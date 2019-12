Tina, l’ex marito Kikò in ospedale: Ambra Lombardo nella bufera su Instagram

editato in: da

Ambra Lombardo è finita nella bufera dopo che Kikò Nalli, suo attuale compagno ed ex marito di Tina Cipollari, è stato ricoverato in ospedale. L’hair stylist ha accusato un malore nella sua casa di Sabaudia e i forti dolori al petto hanno fatto pensare immediatamente a un infarto. Per questo la famiglia ha deciso di chiamare il 118 e Chicco è stato trasportato al pronto soccorso.

I controlli fatti in ospedale fortunatamente hanno permesso di escludere il peggio e a Kikò è stato diagnosticato solo un forte innalzamento di pressione dovuto allo stress. L’ex marito di Tina ci ha tenuto a rassicurare tutti i fan, dopo le ore più concitate e la grande paura, scrivendo un messaggio nelle Stories. “Sto bene, tutto apposto, solo un forte stress – ha scritto -. Chi crede di vedermi cadere può mettersi l’anima in pace. Io mi rialzo sempre! Grazie a tutti”.

Kikò sta bene, per fortuna, ma questo non ha impedito ai follower di scagliarsi contro Ambra Lombardo, colpevole di non aver fornito informazioni sullo stato di salute di Nalli. La modella infatti è tornata su Instagram, come ha spiegato lei stessa nelle Stories, dopo tre giorni di assenza per “disintossicarsi”. L’ex star del Grande Fratello ha raccontato di trovarsi in Sicilia con la sua famiglia, ma non ha fatto nessun riferimento all’ex marito di Tina Cipollari.

Una scelta che ha fatto infuriare i follower. “Ambra non lo sai che Kikò è in ospedale perché, non c’è nessuno messaggio da te per lui?” ha scritto un fan, mentre qualcun altro ha aggiunto: “Kikò e all’ospedale di Latina, come mai tu sei in Sicilia dalla tua famiglia? Io avrei preso il primo aereo per raggiungerlo”.

Infine tanti altri hanno scritto: “Non raggiungi Kikò che è finito in ospedale?” oppure “Ma si può capire se state insieme ancora?”. Ambra non ha replicato alle polemiche, anche se alcuni follower l’hanno difesa facendo notare che lei e Chicco Nalli si potrebbero essere sentiti al telefono.

Nel frattempo l’ex marito di Tina Cipollari è tornato sui social. Nelle Stories di Instagram ha postato un video in cui riflette sulla vita e sui rapporti personali. “Non fermarti mai, perché il mondo ha bisogno di persone migliori” ha detto rivolto alla telecamera.