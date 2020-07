Tina Cipollari, dopo la smentita anche Kikò Nalli dice la sua sulla loro relazione

editato in: da

ll rapporto sentimentale tra Tina Cipollari e Kikò Nalli è un capitolo chiuso: a ribadirlo, dopo la recente risposta della storica opinionista di Uomini & Donne ai rumors che avevano parlato di un loro riavvicinamento, ci ha pensato anche l’uomo di cui la Vamp dello studio di Maria De Filippi è stata moglie per diversi anni.

Intervenuto ai microfoni di RTL 102.5 – per la precisione durante lo spazio Viaradio Autostrade per l’italia – l’hair stylist di Sabaudia, che dalla Cipollari ha avuto tre figli oggi adolescenti, ha smentito le voci di un ritorno di fiamma con l’ex moglie.

“Sinceramente penso che chi non ha nulla da scrivere in questo periodo non deve farlo (…) Se non avete nulla da scrivere scrivete su quelli veramente famosi o informatevi prima”: queste le parole di Nalli che, come si può leggere sulle pagine del quotidiano Libero, nei giorni scorsi ha specificato telefonicamente alla redazione che tra lui e la celebre ex, conosciuta proprio nello studio del dating show di Maria De Filippi e con la quale ha oggi un ottimo rapporto, non è tornato l’amore.

Come dichiarato da lui stesso al quotidiano milanese, Kikò Nalli è in questo momento molto preso dal lavoro. Con Tina, ribadiamo, rimangono armonia e rispetto, ma non c’è nulla di tenero. Anche la Cipollari, come ben sanno i suoi numerosi follower Instagram, ha troncato sul nascere il gossip sulla sua vita privata.

La Vamp simbolo dello studio di Uomini & Donne non si è solo scagliata contro chi ha messo in giro le voci sopra citate, difendendo i figli ancora minorenni e per questo da tutelare. La Cipollari ha pure ripostato una Story di Simone Di Matteo – giornalista e suo compagno di viaggio a Pechino Express – il quale si pronuncia contro chi ha diffuso i rumors della fine della love story tra Tina e Vincenzo Ferrara, definendoli “una coppia bellissima”.

Non c’è che dire: la situazione tra Tina Cipollari e Kikò è più che chiara. L’hair stylist, in questo momento impegnato nella promozione di una tecnica speciale per la colorazione dei capelli da lui brevettata, e l’opinionista di Maria De Filippi sono una coppia di ex coniugi sereni e, a diversi anni dalla separazione, vivono un rapporto di assoluta tranquillità per amore dei tre figli.