Tina Cipollari in crisi con il fidanzato per colpa dell’ex marito: lui rompe il silenzio

Tina Cipollari è in crisi con il fidanzato dopo il malore dell’ex marito Kikò Nalli. Negli ultimi giorni avevano iniziato a circolare alcuni gossip riguardo un addio fra la vamp di Uomini e Donne e Vincenzo Ferrara, il ristoratore fiorentino a cui è legata da quasi due anni.

Un amore, quello fra l’imprenditore e l’opinionista, nato lontano dai riflettori poco dopo il divorzio di Tina da Chicco Nalli. Qualche tempo fa la Cipollari aveva affermato di essere molto innamorata del suo Vincenzo e, fra un viaggio a Firenze e l’altro, aveva affermato di sognare le nozze. Secondo alcune indiscrezioni però le cose sarebbero cambiate dopo il malore di Kikò.

Come è noto l’ex marito di Tina, che ha vissuto con lei un amore durato oltre dieci anni, è stato ricoverato in ospedale per un sospetto infarto. I controlli. per fortuna, hanno consentito di stabilire che si trattava semplicemente di un aumento della pressione dovuto allo stress. Fonti vicine alla Cipollari riferiscono che questo avrebbe portato la vamp a riavvicinarsi all’ex, rendendo più sporadiche le visite al fidanzato toscano.

La love story di Tina è davvero finita? A rispondere a questa domanda è stato proprio Vincenzo Ferrara, che su Instagram ha pubblicato una foto molto eloquente. Il ristoratore fiorentino infatti ha postato uno scatto in cui sorride insieme alla Cipollari. La coppia sembra molto felice e accanto all’immagine appare la scritta: “Love”. Un modo per smentire la crisi e svelare un amore che, a quanto pare, è ancora molto forte.

Se il legame fra Kikò e Tina resta forte – grazie anche ai tre figli Mattias, Francesco e Gianluca -, l’opinionista di Uomini e Donne non sembra disposta a tornare indietro. La Cipollari ne è convinta: il suo futuro è con Vincenzo Ferrara, l’uomo che le ha ridato il sorriso e che presto sposerà.