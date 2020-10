Tina Cipollari contro Gemma Galgani: “Scrive al mio ex marito Kikò Nalli”

editato in: da

Uomini e Donne, 25 anni dopo: i protagonisti

Tina Cipollari attacca Gemma Galgani a Uomini e Donne, accusandola di corteggiare Kikò Nalli, suo ex marito. L’opinionista dello show di Maria De Filippi è stata sposata per diversi anni dall’haistylist da cui ha avuto tre figli. Un amore grande che non si è concluso con il divorzio, i due infatti hanno ancora oggi un bellissimo legame e sono molto uniti. Mentre Tina è legata a Vincenzo Ferrara, dopo la love story con Ambra Lombardo, conosciuta nella Casa del GF Vip, Nalli è tornato single.

Nel corso di una puntata di Uomini e Donne, la Cipollari ha accusato Gemma di aver contattato il suo ex marito. Una rivelazione arrivata dopo l’ennesima lite. “Gli uomini pensano di te che sei ridicola – ha detto l’opinionista rivolta alla Galgani -. Quando vengono qua e hanno modo di conoscerti, scappano. Possibile che su 50, 100 uomini non c’è stato uno che ci casca?”. La discussione è nata dopo che la dama del Trono Over ha accusato la rivale di essere uscita a cena con il suo ex Giorgio Manetti. Un incontro avvenuto di fronte alle telecamere e in presenza di Gianni Sperti. “Io sono andata a cena con i tuoi ex? Quali ex? – ha risposto Tina -. Io posso anche essere andata a cena con un tuo ex ma c’era anche Gianni e c’erano le telecamere. Ma io non vado a scrivere agli ex mariti delle altre”.

Tina ha affermato che Gemma avrebbe scritto a Kikò Nalli, suo ex marito. “Tu ti sei permessa di andare a scrivere e a commentare in maniera molto colorita sul profilo dell’ex marito – ha spiegato -. Quindi ci sta provando anche con lui”. La Cipollari ha fatto capire di essere stata informata mesi fa dall’hairstylist, ma di non averne parlato in studio. “Non è vero? Allora la prossima volta vengo con lo screenshot – ha replicato alla Galgani che negava la vicenda -. Gli scrive che è una bella persona, un bellissimo uomo e che lo stima molto. Lui non è scemo. Lo so da tanto tempo ma ho preferito lasciar perdere. Risale a quest’estate”.