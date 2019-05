The Voice: vince il (candore) trash di Elettra Lamborghini

editato in: da

Elettra Lamborghini: dai reality a star della musica

Simona Ventura (e con lei la dirigenza di Rai Due), ce l’ha messa tutta per risollevare le sorti di The Voice, cugino povero e meno fortunato del collaudato X Factor. A partire da una giuria che più variegata di così non si poteva, tra istrioni preparati e navigati come Morgan, rapper di razza idoli dei giovanissimi alla Gue Pequeno, star del nazional-polare come Gigi d’Alessio e l’elemento sorpresa, che non manca, né guasta, mai. E quest’anno la sorpresa è stata davvero un “cazzotto in faccia”: un personaggio talmente variopinto ed esagerato da risultare, nonostante tutto, irrimediabilmente simpatico.

Perché una che di nome fa Elettra Miura Lamborghini (proprio l’erede della casa automobilistica), che con due singoli tamarri ha scalato le classifiche, star di Instagram (4 milioni di follower), importatrice – a suo dire- del reggaeton in Italia e regina – sempre per sua ammissione- del twerking, non poteva passare inosservata.

Se a tutto ciò si aggiunge un candore che quasi stride con la sua immagine (“Potreste venire con me, abbiamo qualcosa in comune, io canto in spagnolo, voi in albanese”. D’altronde- chiosa Morgan- “tra la Spagna e l’Albania c’è Bologna…”). E una spontaneità disarmante, si può intuire perché il popolo del web l’abbia già incoronata propria beniamina.

Basta scorrere l’hashtag “#tvoi per rendersene conto: “Io sceglierei Elettra solo per cercare di diventare migliori amiche e avere l’opportunità di andare a far serata con lei. Il trash al primo posto, chi se ne frega dei cd da vendere..”; “Elettra che quando corre si tiene le tette, come si può non amarla”. “Elettra Lamborghini è un raggio di sole. Ti trasmette sempre allegria e spensieratezza. Si mostra sempre per com’è, non le si può non voler bene”.

La strada di The Voice è ancora lunga, vedremo se Elettra confermerà tutte le aspettative.