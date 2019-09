Suor Cristina, il momento più bello della sua vita

editato in: da

“Il momento più forte è stato quando mi sono prostrata a terra in segno di consegna totale a Cristo”. Parole emozionate ed emozionanti quelle con cui Suor Cristina ha raccontato in esclusiva al settimanale Oggi, in edicola da domani, uno dei giorni più importante della sua vita.

L’8 settembre scorso nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, davanti all’arcivescovo Mario Delpini, la suora più famosa d’Italia ha preso i voti perpetui, consacrandosi completamente a Cristo e alla vita religiosa.

“Il cuore mi batteva fortissimo” ha confidato la suora cantante al magazine, aprendo il suo cuore in un momento così importante della sua vita. I voti perpetui erano infatti l’ultimo passo che rimaneva a suor Cristina Scuccia per diventare una suora “a tutti gli effetti”, e ora che il passo è stato compiuto può godersi la gioia della pienezza della sua vocazione.

Nonostante la popolarità e i successi ottenuti non solo in Italia in questi ultimi anni, il cuore di suor Cristina è sempre stato consegnato alla fede e tutto quello che ha conquistato lo ha sempre vissuto come un dono e come un mezzo per portare avanti la sua missione spirituale.

La voce angelica della giovane suora siciliana e la sua vivacità contagiosa le hanno permesso di farsi conoscere dal pubblico italiano, che l’ha scoperta – stupito – nel suo debutto a The Voice e ha continuato a seguirla, ammirata nella sua partecipazione a Ballando con le stelle e in tante altre partecipazioni televisive.

Suor Cristina è diventata sin da subito un caso, e il suo talento e la sua verve hanno presto valicato i confini nazionali, tanto da farle incidere dischi e farle affrontare tour che hanno fatto tappa in diversi Paesi del mondo.

Fama e successo non l’hanno comunque distratta dalla sua strada maestra: la vocazione. “Il successo non mi ha allontanato dal mio cammino. Anzi, credo che abbia contribuito molto alla mia crescita spirituale e personale”, ha confidato suor Cristina, che proprio per questo continuerà a portare la spiritualità nella sua musica: la sentiremo presto nel nuovo disco a cui sta lavorando.