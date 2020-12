The Voice Senior, Bertè esplosiva, Jasmine sottotono: i momenti cult della 2° puntata

editato in: da

The Voice Senior: coach, concorrenti e conduttore

La seconda puntata di The Voice Senior non delude, grazie a una Loredana Bertè semplicemente esplosiva, al garbo di Antonella Clerici e alla simpatia dei giudici. Clementino mostra la sua sensibilità, lasciandosi andare alla commozione, ma soprattutto esorta Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano, a farsi sentire un po’ di più.

Scopriamo i momenti cult e da non perdere della seconda puntata di The Voice Senior.

L’URAGANO LOREDANA BERTÈ – Qualsiasi sia la trasmissione a cui partecipa, Loredana Bertè sa sempre come farsi notare. Aneddoti, battute e colpi di scena la rendono irresistibile e a The Voice Senior dà il meglio di sè, mostrando la sua anima rock e ribelle. Impossibile non amarla e rimanere spiazzati dalla sua sincerità. Anche nella seconda puntata dello show non sono mancati i battibecchi con Gigi D’Alessio che si diverte a punzecchiarla. La sfida fra i due scatta quando sul palco si presenta Silvana Lorenzetti, 61enne di Milano. La sua esibizione viene apprezzata da D’Alessio che si gira, ma la Bertè non apprezza la performance. “Sono una ghost singer, ho cantato un sacco di brani dance prestando la voce ad altre persone. Si usava molto negli anni Ottanta-Novanta”, spiega lei, ma Loredana replica: “Stasera cos’hai provato, a essere te stessa? […] Hai una bella faccia, però c’è stato qualcosa che mi ha frenata”. Alla fine è Gigi a sceglierla per il suo team, con la Bertè che interviene, rivelando aneddoti del suo passato e svelando una personalità a cui è impossibile resistere.

L’INDECISIONE DI JASMINE CARRISI – A casa mamma Loredana Lecciso fa il tifo per lei, ma Jasmine Carrisi nella seconda puntata di The Voice Senior appare un po’ sottotono. La giovanissima figlia di Al Bano Carrisi probabilmente ha bisogno ancora di un po’ di tempo per sentirsi a suo agio di fronte alle telecamere. D’altronde per lei si tratta della primissima esperienza nei panni di giudice in uno show televisivo, per lo più accanto a personaggi con personalità molto forti, a partire da papà Al Bano. Così quando il cantante non si gira durante l’esibizione del padre di Giorgia, Jasmine svela tutto il suo disagio. “Mi sento presa a male perché volevo girarmi…”, ammette e Clementino la spinge a dire la sua senza paura: “Quando vuoi, schiaccia quel pulsante!”, esclama. “All’inizio è stata dura vedermi in mezzo a persone già affermate – ha confessato la stessa Jasmine a Storie Italiane -, personaggi importanti, mi ha messo un’attimo in difficoltà. Però è un’esperienza bellissima, molto emozionante e poi sono contentissima di dare l’opinione dei giovani, che spesso non viene presa in considerazione”.

SUL PALCO IL PADRE DI GIORGIA – A sorpresa sul palco di The Voice Senior è apparso anche Giulio Todrani, papà della cantante Giorgia. L’artista si è esibito sulle note di To love somebody di Michael Bolton è ha conquistato subito tutti e quattro i giudici. Al Bano e Gigi D’Alessio sono stati i primi a riconoscerlo. 77 anni e una lunga carriera nel mondo della musica, Todrani è un noto esponente del blues romano. Nella clip di presentazione l’artista ha raccontato la storia della sua famiglia e come ha contribuito a lanciare la carriera di Giorgia. “Adesso non sei più il papà di Giorgia, adesso sei Giorgio Todrani”, ha precisato Antonella Clerici.

LA COMMOZIONE DI CLEMENTINO – Divertente e sopra le righe, Clementino si è lasciato andare alla commozione di fronte alla potente voce di Al Bano. Il cantante di Cellino San Marco infatti si è esibito per Dolores, la mamma di una concorrente, Roberta Cappelletti. A The Voice Senior, l’artista pugliese ha cantato Mamma di Beniamino Gigli e Clementino non è riuscito a trattenere l’emozione: “Prima mi è scesa una lacrima”, ha ammesso il rapper.

RODOLFO MARIA GORDINI E LA FREQUENTAZIONE CON LOREDANA – Sul palco di The Voice Senior anche Rodolfo Maria Gordini che ha confessato di aver avuto una frequentazione con la Bertè. Curiosamente la cantante è stata l’unica a non voltarsi durante la sua esibizione. “Non so se ti ricordi, ma abbiamo fatto il CantaMike con Dario Baldan Bembo, mio fratello”, ha spiegato l’artista. Loredana l’ha poi riconosciuto: “Ricordo quel periodo con molto piacere”, ha detto. Rodolfo ha quindi aggiunto: “Abbiamo avuto una bella frequentazione. Ti ricordi i camperos?”. Stuzzicata da Gigi D’Alessio, Loredana Bertè ha smentito di aver avuto una relazione con l’uomo: “Io me li ricordo tutti i miei fidanzati e questo non me lo ricordo”.