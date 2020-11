The Voice Senior, la Clerici trionfa con gli over 60 e l’esordio di Jasmine Carrisi

editato in: da

The Voice Senior: coach, concorrenti e conduttore

Al via la nuova avventura di Antonella Clerici, che è tornata a guidare la prima serata di Rai Uno con The Voice Senior, una versione completamente nuova del noto programma musicale The Voice of Italy. Protagonisti, talentuosi artisti over 60, con la passione per la musica per il canto, che si sfideranno per poter arrivare in finale e guadagnare il primo posto.

Con l’energia e il sorriso che la contraddistingue, la Clerici ha così aperto il suo show presentando il cast eccezionale che la sosterrà in questa edizione. Nel ruolo di giudici, infatti, voci importanti del panorama musicale italiano: Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè, Al Bano e Jasmine Carrisi.

La Clerici ha voluto dedicare massima attenzione proprio ai concorrenti del talent show, che per la prima volta non sono giovani artisti con il sogno di diventare famosi o bambini desiderosi di mostrare le loro capacità. Sul palco, invece, uomini e donne che hanno più di sessant’anni e una passione senza limiti. Coloro che più sono ritenuti vulnerabili a seguito recente emergenza sanitaria:

Viviamo momenti difficili ed è giusto celebrare con la musica la categoria senior, che è quella decisamente più colpita e lo volevamo fare in grande, con questi nostri grandi coach. Vogliamo raccontare i nostri concorrenti, le loro storie di vita, i sogni, le passioni. Viva la vita.

Un esordio non solo per The Voice Senior, ma anche per Jasmine Carrisi, che si trova di fronte alla sua prima vera e propria esperienza televisiva. Seduta al fianco di papà Al Bano, seppur molto emozionata, ha subito dimostrato di avere una forte personalità, ricevendo complimenti da Loredana Bertè:

Sono un po’ intimorita – ha ammesso Jasmine – perché non sono abituata. Però sono contenta di fare questa esperienza.

Le parole più belle, per lei che sta muovendo i primi passi nel mondo della musica e del rap, arrivano forse proprio da Al Bano, che ha dimostrato di approvare il percorso intrapreso dalla figlia:

Sono i suoi primi passi, e devo dire che li sta muovendo bene.

Belle emozioni anche per Loredana Bertè, che tra i concorrenti ha trovato Erminio Sinni, un cantautore romano che, nel suo passato, ha lavorato come corista per Mia Martini. I due proseguiranno il percorso nel programma insieme e, non ci sono dubbi, quello che offriranno al pubblico sarà un magnifico spettacolo.

Buona la prima, quindi, per The Voice Senior. Divertimento, sorrisi ed emozioni hanno regalato, al pubblico, momenti di spensieratezza e allegria. Antonella Clerici può dirsi più che soddisfatta, ma come ci sorprenderà nella prossima puntata?