The Voice Senior, Antonella Clerici trionfa già: il più grande elogio

Antonella Clerici torna con la seconda edizione di The Voice Senior. Tante le novità, a partire dall’arrivo di Orietta Berti tra i coach, pronta a prendere il posto di Al Bano e a creare un sodalizio con Loredana Bertè.

Antonella Clerici è entusiasta di tornare al timone della nuova stagione del programma di Rai1, dedicato a cantanti over 60 di grande talento, perché quelli di The Voice Senior sono – a detta della conduttrice – “una squadra fortissima. Mi trovo molto bene con tutti, in particolare coi coach. E poi i nostri concorrenti sono molto competenti e capaci e anche molto di cuore”.

Antonella Clerici, il cuore di The Voice Senior

E in effetti le emozioni sono le grandi protagoniste di questa edizione. Come racconta Antonella nella conferenza di presentazione di The Voice Senior: “Io sono emotiva, seguo molto il cuore, per cui partecipo molto alle loro storie”, riferendosi ai concorrenti che calcheranno il palco e che troveranno in questo show il loro punto di arrivo, il loro riscatto, ma anche la possibilità di far rivivere i ricordi legati alla loro famiglia.

La Clerici conferma che anche quest’anno ci sarà il divanetto, che ha riscontrato molto successo nella passata edizione, dove i protagonisti vivono quasi un momento catartico prima di salire sul palco. Il rito del divanetto è il momento in cui la presentatrice conosce meglio i concorrenti, mentre i coach sono all’oscuro di tutto.

“La cosa bella – spiega Antonella – è che io ho questa grande complicità col pubblico a casa” grazie alla quale è in grado di trasmettere le emozioni che vengono vissute durante lo show. Ed è questa la chiave del successo di The Voice Senior: “Questa trasmissione porta il cuore, porta la vita che scorre”.

Ma non solo, è il motivo che rende entusiasta la Clerici nel presentare questo show: “È un programma di cuore, proprio quelli che piacciono a me dove cerco di trovare, anche nella leggerezza, qualcosa da lasciare e da comunicare”, specialmente in un periodo in cui si è forse un po’ troppo arroganti. Gentilezza e serietà sono dunque gli ingredienti che rendono The Voice Senior un successo.

Antonella Clerici, l’elogio del direttore di Rai1

Stefano Coletta, direttore di Rai1 ha solo parole di elogio per la Clerici e non solo per il suo impegno a The Voice Senior: “Antonella qui ha Rai1 ha veramente di nuovo illuminato con la sua leggerezza ma anche con la sua profondità la fascia del mezzogiorno [riferendosi all’appuntamento quotidiano con È sempre mezzogiorno ndr]”.

Poi ribadisce che Antonella Clerici “è Rai1 e Rai1 è la sua casa e lei ha dimostrato di saper innovare e dilatare questo patto d’acciaio.” E: “In the Voice Senior io ho visto una possibilità di sviluppo nella carriera di Antonella che per tanti anni si era occupata del talento giovanile”.

The Voice Senior, dove e quando vederlo

L’appuntamento con Antonella Clerici, i coach Orietta Berti, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e tutti i concorrenti è a partire da venerdì 26 novembre, su Rai1, alle 21,15, per 6 puntate.

Anche in questa seconda edizione di The Voice Senior, la musica ricopre un ruolo centrale. Le esibizioni dei concorrenti sono così occasione per omaggiare la memoria di alcuni tra i grandi nomi della musica italiana e internazionale come Louis Armostrong, Pierangelo Bertoli, Lucio Dalla, Pino Daniele, Mia Martini, Domenico Modugno ed Ennio Morricone.

Tra gli altri generi proposti, i grandi classici – con i duetti, che coinvolgeranno sia i concorrenti che gli stessi coach –, la musica della grande tradizione partenopea e il rock (con anche l’interpretazione di un brano dei Måneskin).

Sul palco di The Voice Senior non mancano, infine, poi le risate, alle quali si alternano momenti di riflessione, che hanno come focus la forza della famiglia e la voglia di non mollare mai.