The Voice Senior, Antonella Clerici potrebbe essere al timone del talent

Antonella Clerici, una delle regine indiscusse della tv italiana, potrebbe guidare The Voice Senior. La conduttrice legnanese, che compirà 58 anni il prossimo 6 dicembre, ha infatti ricevuto la proposta di essere al timone del nuovo, almeno per l’Italia, format del celebre talent: come è chiaro dal titolo stesso, si parla di un contesto in cui a gareggiare sono artisti dagli anni non più verdi, cantanti over 60.

Oggi come oggi, non si ha ancora l’ufficialità in merito alla conduzione da parte di Antonella Clerici che, ribadiamo, si è vista avanzare la proposta di diventare la padrona di casa di un programma per ora in fase di ideazione e scrittura (a rivelare quest’ultimo dettaglio sulla situazione ci ha pensato la testata TvBlog).

Per ora si sa molto poco: il format del celebre talent potrebbe protrarsi per 5/6 puntate tra la fine di novembre e il mese di dicembre. Sempre secondo quanto sottolineato da TvBlog, sono in corso di definizione anche tutti i dettagli riguardanti la scelta dei coach.

Non c’è che dire: se tutto questo dovesse venire formalizzato, la stagione 2020/2021, rivoluzionaria su diversi fronti per la Rai (per rendersene conto basta citare la chiusura di Vieni da Me e de La Prova del Cuoco), sarebbe ricca di impegni importanti per l’amatissima conduttrice, che ha affiancato Amadeus sul palco di Sanremo nel mese di febbraio.

Antonella Clerici – che in questi giorni si sta godendo il relax della sua splendida casa di Arquata Scrivia, una dimora immersa nella natura dove vive con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle – in autunno sarà alla guida di un format speciale di sua ideazione, un programma dedicato a ricette preparate con prodotti bio e a km 0. Il format in questione, come dichiarato da lei stessa nel corso di una recente intervista, è nei suoi pensieri da qualche anno.

Non resta quindi che attendere per vedere se la Clerici, che ha dato il via alla sua estate con una recente fuga a Portofino durante la quale è stata immortalata da Oggi impegnata nello shopping con il suo Vittorio, sarà al timone della versione di The Voice dedicata ai cantanti non più giovanissimi ma non per questo meno innamorati della musica!