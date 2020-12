The Voice Senior, ancora polemiche: gaffe su Sergio Endrigo, parla la figlia

editato in: da

The Voice Senior: coach, concorrenti e conduttore

Ancora polemiche a The Voice Senior dopo lo scontro fra il papà di Giorgia e Loredana Bertè. Questa volta al centro del dibattito è finita una piccola gaffe su Sergio Endrigo. La semifinale dello show condotto da Antonella Clerici è stato un vero e proprio successo. I giudici – Jasmine e Al Bano Carrisi, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè – hanno scelto i finalisti che si sfideranno nell’ultima puntata.

Terminato l’appuntamento settimanale però sono nate alcune polemiche. Giulio Todrani, papà della cantante Giorgia e concorrente di The Voice Senior, ha criticato il comportamento della Bertè. “Cara Loredana tu sai benissimo tutti i problemi che ho avuto io e la mia famiglia con il Covid dal 6 novembre al 5 dicembre – ha scritto su Twitter -, e in 30 giorni mi sarei aspettato da te almeno 1 telefonata per sapere come stavo, al telefono non ti contagia il Covid, e anche per consigli sul pezzo. La mia delusione nei tuoi confronti è per la tua poca umanità ignorando un artista che ti aveva scelto come coach e aveva avuto fiducia in te il 29 ottobre e il 5 dicembre. Le prime parole che ho sentito da te in collegamento Skype è che comunque partivo penalizzato”. La coach di The Voice Senior ha risposto al cantante: “Giulio mi spiace, sei unico e ti auguro di riprenderti presto”. E lui ha replicato: “Cara Loredana, dispiace molto più a me. Hai leso la mia professionalità”.

Poco dopo a commentare la puntata è stata anche Claudia, la figlia di Sergio Endrigo, grande cantautore scomparso nel 2005. Durante la semifinale condotta da Antonella Clerici infatti uno dei concorrenti, Gianni Pera, si è esibito sulle note di Canzone per te. Si tratta di un brano di Sergio Endrigo che però nel corso della trasmissione è stato attribuito erroneamente a Il Volo che nel 2015 ha realizzato una cover della canzone.

L’errore è stato notato da alcuni fan del cantautore e in particolare da Claudia Endrigo che sui social ha commentato: “Che la Rai abbia dimenticato mio padre ormai è cosa nota ma attribuire Canzone per te al Volo nella puntata di ieri sera di The Voice Senior, denota un’ignoranza veramente becera! Glielo segnaliamo?”.