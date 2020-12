The Voice Senior, Al Bano protagonista ma Jasmine comincia a emergere

editato in: da

Nuovo appuntamento con The Voice Senior: serata decisiva per i coach Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e i Carrisi, che dovranno chiudere i loro team, scegliendo gli ultimi componenti. Si tratta infatti della terza e ultima puntata delle audizioni del programma canoro di Rai 1.

Le prime tre puntate del talent show sono state dedicate alle blind auditions, fase preparatoria per la sfida vera e propria, che si terrà nelle due puntate successive.

Quest’anno The Voice è tornato ma in una veste nuova: protagonisti infatti talentuosi artisti over 60, con la passione per la musica e per il canto, che gareggeranno per poter arrivare in finale e vincere questa nuova edizione del talent che sta conquistando il pubblico a casa.

La Clerici ha voluto dedicare grande spazio alle storie dei concorrenti, che questa volta sono appunto, uomini e donne che hanno più di sessant’anni che hanno voglia di mettersi in gioco e grande passione per la musica. “Vi vogliamo regalare dei momenti di spensieratezza, soprattutto in questo periodo complicato per tutti”, ha detto la conduttrice all’inizio della puntata.

Raggiante e bellissima come sempre, Antonella Clerici ha annunciato che durante questa puntata una sorpresa al pubblico: il coach che chiuderà per ultimo il team dovrà cantare con lei.

Ad animare la puntata i siparietti divertenti tra Clementino e Gigi D’Alessio, ma soprattutto la simpatia irresistibile di Al Bano, che anche durante questa serata ha dimostrato di essere un mattatore, tra battute esilaranti e performance improvvisate insieme ai concorrenti del talent show.

Jasmine nel frattempo comincia a prendere confidenza con le telecamere, che – come aveva già accennato in precedenza – la intimorivano un po’. Del resto per lei si tratta della prima esperienza in tv, accanto a grandi nomi del panorama musicale italiano. A confermare la crescita della giovane Carrisi proprio Al Bano, che ha ammesso:

Devo dire che durante questa esperienza ti sto riscoprendo.

Jasmine oltre che sul sostegno di papà Al Bano, può contare anche su quello di mamma Loredana Lecciso, che come la scorsa volta, ha mostrato tutto il suo orgoglio su Instagram. Terminate le blind auditions la gara dal prossimo appuntamento entrerà nel vivo: i concorrenti saranno pronti a sfidarsi e a conquistare la vittoria. Cosa succederà nella prossima puntata?