The Voice Senior: Al Bano e Jasmine Carrisi alla giuria

Venezia, Al Bano sul red carpet coi figli Jasmine e Albano Jr

Al Bano e la figlia Jasmine saranno tra i prossimi giudici di The Voice Senior, il nuovo programma condotto da Antonella Clerici in onda dal 20 novembre in prima serata su Rai 1.

Secondo quanto riportato da Nuovo Tv mancherebbe solo la firma: padre e figlia sono pronti a iniziare questa nuova avventura sul piccolo schermo, dedicandosi a questo nuovo ed entusiasmante progetto. Già qualche settimana fa il cantante aveva svelato al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni di essere felice per la partecipazione al programma, ma soprattutto non aveva nascosto la sua voglia di dividere l’esperienza con sua figlia Jasmine.

“Sono stato contattato e ho dato la mia disponibilità. Ora si tratta di aspettare la firma del contratto. Bisogna sistemare le varie clausole. Diciamo che siamo a buon punto”, aveva dichiarato Al Bano. E su Jasmine aveva affermato: “È stata contattata anche lei e, come me, è in attesa di firmare. Sarebbe bello fare insieme questa esperienza perché nei confronti di chi si esibisce avremmo due punti di vista diversi: il suo, giovane e attento alla musica rap e il mio, diciamo, pop classic”.

Lo show canoro, dedicato esclusivamente a chi abbia più di sessant’anni, avrebbe trovato quindi già i primi giudici. Ad Al Bano e Jasmine andrebbero ad affiancarsi – secondo quanto riportato anche da TvBlog che ha confermato le indiscrezioni trapelate nelle ultime settimane – Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè.

Per Al Bano non si tratta certo della prima esperienza televisiva, mentre per la figlia sarebbe un’avventura completamente nuova. Jasmine però ha già fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo: la giovane figlia d’arte negli ultimi mesi ha pubblicato il suo primo singolo, Ego, una canzone dalle sonorità moderne con decine di migliaia di visualizzazioni su YouTube.

Lo stesso Al Bano è rimasto piacevolmente sorpreso dalla determinazione e dal talento della figlia, come aveva ammesso in un’intervista: “Da genitore non la giudico, mi permetto di dire la mia soltanto in qualità di artista. Non amo la musica rap, ma devo dire che questa prestazione di Jasmine mi è piaciuta tantissimo”.

Nel frattempo c’è chi vorrebbe padre e figlia insieme al Festival di Sanremo, come aveva già confessato la giovane: “Mi piacerebbe salire sul palco dell’Ariston un giorno e cantare insieme. Sarebbe il sogno che si avvera”.