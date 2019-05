The Voice, Simona Ventura di nuovo in giallo. Ma sbaglia

editato in: da

Serata di battle per The Voice. E finalmente cambio look per Simona Ventura, che sfoggia un tailleur giallo paglierino, scatenando l’ironia dei fan sui social.

Abbandonati gli abiti delle Blind Audition, che abbiamo visto per ben quattro puntate consecutive, giudici e conduttrice sfoggiano tutti un nuovo look per la quinta serata del talent. Come di consueto, Simona Ventura opta per un outfit total yellow: un tailleur con pantaloni a zampa e una giacca impreziosita da croci e paillettes. A completare il look, un paio di décolleté rosso scarlatto (anche questo visto da più di una puntata), un make up molto naturale e un’acconciatura che le lascia ben scoperto il viso. Ma per quanto la conduttrice si mostri splendida nel suo outfit, il pubblico da casa non sembra apprezzare la Ventura nella sua versione giallo paglierino. Il risultato? Ironia sui social come se piovesse.

E stasera, quanto a look, non sembra stupire neppure Elettra Lamborghini, che si presenta alle Battle con una tuta completamente ricoperta di paillettes. Lo stile ricorda un po’ gli anni Novanta: giacca dalla zip slacciata e un top rosa che riprende alla perfezione la tonalità dell’ombretto. Un look perfetto per la “twerker” italiana, prossima all’uscita del suo primo album il 14 giugno.

La vera sorpresa della serata, al di là delle esibizioni dei concorrenti che si dimostrano ben sopra le aspettative delle Blind, sono però le performance dei giudici stessi. Per l’occasione, un Gigi D’Alessio insolito che si esibisce in Tuta di felpa di Guè Pequeno. E poi ancora Elettra Lamborghini che conquista il pubblico con una personalissima versione di Altrove, e infine Morgan, che si diletta in una rivisitazione ironica di PemPem.

Fortuna che ci sono i giudici di The Voice a far dimenticare il look di Simona Ventura, che non riesce a stupire quanto a stile già dalla prima puntata. Eppure, rispetto alle serate precedenti, almeno il talent prosegue tra Battle di altissimo livello. A questo punto viene da chiedersi se la conduttrice riuscirà a stupire il pubblico nelle prossime puntate tanto quanto i concorrenti stanno facendo questa sera.