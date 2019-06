The Voice, la finale: Simona Ventura si prende la sua rivincita in Rai

editato in: da

Puntata di chiusura tra tensione e intrattenimento per The Voice. I quattro finalisti si sono scontrati a colpi di canzoni per guadagnarsi la gloria finale, la possibilità di esibirsi all’Arena di Verona nel corso dei Music Awards e l’opportunità di ottenere un contratto discografico importante.

Ad attirare l’attenzione, però, non solo i coach e Miriam Ayaba, Brenda Carolina Lawrence, Carmen Pierri e Diablo, finalisti del programma, ma soprattutto l’energica Simona Ventura che ha condotto tutta l’edizione con grande maestria, prendendosi la sua rivincita in Rai.

Nel suo look eccentrico, ma azzeccatissimo, la Ventura è riuscita a spezzare l’aria tesa che si respirava in studio senza però sminuire la finale e senza distogliere troppo l’attenzione dai quattro concorrenti. Chignon di treccine, dolcevita nero con dettagli in oro e un pantalone ampio con coda, ha affrontato la diretta con forza.

Insomma, dopo un periodo non proprio sereno, sia a livello professionale che nella vita privata, sembra essere rispuntato il sole per Super Simo. Il ritorno in Rai della conduttrice è stato un vero e proprio successo ed è arrivato proprio quando qualcuno poteva pensare che la sua carriera fosse ormai spacciata.

Una risalita dura che Simona Ventura è riuscita a portare avanti senza abbattersi, con la forza di carattere che da sempre la contraddistingue. La presentatrice è ripartita dalla partecipazione all’Isola dei Famosi, per passare all’ottima conduzione di Temptation Island Vip fino ad arrivare al talent show. Non solo una carriera televisiva luminosa, ma anche una vita sentimentale ricca con il compagno Giovanni Terzi, che ha preso il posto di Gerò Carraro nel cuore della conduttrice.

Con il sostegno di Morgan, Elettra Lamborghini, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio, Simona è riuscita a creare una serata scoppiettante e ha fatto fronte ai piccoli intoppi che possono accadere durante una diretta. Ospiti d’eccezione, poi, hanno calcato il palco con i giovani talenti: Planet Funk, Shaggy, Holly Johnson e Lizzo hanno aggiunto ancora più brio allo show.

Tra quest’ultimi anche una vecchia conoscenza e collega di Simona Ventura: Arisa. Le due, insieme a Morgan, hanno partecipato come giudici a passate edizioni di X-Factor e, messi da parte vecchi battibecchi, sono state felici di ritrovarsi e riabbracciarsi.