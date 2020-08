Temptation, Manila parla del suo futuro e Ciavy e Valeria sarebbero tornati insieme

editato in: da

Temptation Island 2020, le coppie della nuova edizione

Novità nell’aria per alcuni partecipanti di Temptation Island: dopo le scuse di Pietro Delle Piane alla compagna Antonella Elia, ci sono dei nuovi risvolti per Manila Nazzaro e per la coppia Ciavy e Valeria. Ma andiamo per ordine.

La conduttrice Rai ha rilasciato un’intervista a TvBlog, per commentare l’indiscrezione circolata in questi giorni che vedeva i vertici di Mediaset essere interessati a volere come partecipanti Manila e il compagno Lorenzo Amoruso al Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip? Sarebbe una arma a doppio taglio, potrebbe stancare il pubblico o farlo ulteriormente incuriosire. Non ho mai nascosto che vorrei provare l’esperienza del GF Vip, che, come Temptation Island, è una grande vetrina. Credo, però, di aver anche dimostrato di avere una maturità per fare altre cose. Io in televisione ci ho sempre lavorato, ora la mia ambizione sarebbe quella di avere uno spazio mio.

Al momento, dunque, non sembrerebbe esserci nessuna conferma da parte della conduttrice, che si è mostrata comunque speranzosa nel coronare il suo sogno, ovvero quello di avere un programma tutto suo.

Inoltre Manila, che in televisione ha sempre lavorato per la Rai, ha espresso che le piacerebbe continuare con la tv pubblica: in fondo, come lei stessa ha raccontato nell’intervista in questione, dai suoi colleghi ha avuto solo reazioni positive per il suo debutto a Temptation.

Mi sono arrivati attestati di stima da molte parti della Rai. A questo punto, una continuità su Rai 2 sarebbe gratificante. Temptation è stata la vetrina di cui avevo bisogno, mi ha fatto conoscere per quella che sono davvero, al di là dell’aspetto fisico.

Se Manila e Lorenzo da questa importante vetrina – per citare la conduttrice – ne sono usciti più forti che mai, un’ altra coppia ne è uscita piuttosto malmessa, ovvero il duo Ciavy e Valeria.

La (forse) ex coppia si era lasciata bruscamente – dopo quattro anni insieme – durante l’ultimo falò di confronto, nel quale i due hanno affrontato i tradimenti di uno e dell’altro.

La rottura è stata talmente pesante che Valeria non ha nemmeno voluto approfondire il rapporto con il tentatore Alessandro Basciano poiché lei avrebbe voluto concentrarsi su se stessa, eppure i fan del reality hanno scovato qualcosa che potrebbe smentire tale dichiarazione riportata dal tentatore.

Un indizio social, infatti, rivelerebbe una ritrovata vicinanza tra Ciavy e Valeria: su Instagram, i due hanno condiviso degli scatti immortalati nello stesso posto. A sottolineare la supposizione è la descrizione del post della ragazza che ha menzionato lo stesso fotografo comparso nel profilo del (presunto) ex.

Effettivamente, questa è una strana casualità per una coppia che era oramai scoppiata: alcune voci hanno perfino riportato che i due non si sarebbero mai lasciati e durante il programma avrebbero soltanto recitato.

Non ci resta che vedere se Valeria e Ciavy daranno delle delucidazioni in merito.