Temptation Island Vip, Tina Cipollari attacca un concorrente

Continuano le polemiche sul nuovo cast di Temptation Island Vip e Tina Cipollari attacca un concorrente.

L’opinionista di Uomini e Donne non è intervenuta riguardo la bufera che ha travolto lo show di Maria De Filippi, ma lo ha fatto parlando della versione vip di Temptation Island. Fra i protagonisti più discussi di questa edizione c’è Damiano Coccia, detto Er Faina, e conosciuto per essere il più celebre “odiatore del web”.

Lo youtube prenderà parte allo show insieme alla fidanzata Sharon Macri e ha già attirato l’ira di molti personaggi dello spettacolo che ha insultato e attaccato in passato. Fra questi Barbara D’Urso e, a quanto pare, anche Tina Cipollari. La vamp di Uomini e Donne ha dedicato alcuni post a Er Faina apparsi nelle Stories di Instagram.

“Ho appena appreso che potremo ammirare un insolito esemplare di Omostercus – ha scritto -, un mix tra un maiale e una faina”. Nelle foto vediamo Damiano Coccia con delle corna in testa e in seguito un maiale ad un falò. In passato Er Faina aveva criticato duramente i protagonisti di Temptation Island per questo la sua partecipazione al reality ha causato una reazione da parte del web.

“Noto che c’è chi dice ‘Er Faina in passato ha insultato Barbara d’Urso’ e quindi? – si è difeso lui -. Non posso esprimere il mio pensiero? Ma io potevo capire le polemiche se mi vedevate in un programma della d’Urso! Io lì non ci vado […] Temptation l’ho sempre ammirato come programma, se mai ho criticato i comportamenti di qualche personaggio lì dentro”.

Ad accusare Er Faina di ipocrisia anche Francesco Chiofalo, alias Lenticchio: “Penso che è un venduto e che è una delusione d’uomo – aveva detto qualche giorno fa -. Lui ha sempre criticato la tv italiana facendo credere che a lui non interessasse un ca**o dei follower e della visibilità perché lui è un uomo di sani principi a cui non frega niente dei follower e della tv. La verità è che lui diceva queste cose contro la tv solo per fare clamore, solamente per fare spettacolo, strumentalizzare e avere consensi. In realtà lui quelle cose non le pensava e voleva la visibilità e i follower, venderebbe sua madre per quattro follower