Temptation Island Vip, la Ventura mette Like ad un post di critiche. Poi ci ripensa

Simona Ventura mette Like ad un commento critico su Temptation Island Vip, poi ci ripensa.

La trasmissione di Maria De Filippi inizierà fra qualche settimana. Al timone dello show, dopo la fortunatissima prima edizione guidata dalla Ventura, ci sarà Alessia Marcuzzi. Le due conduttrici in passato si sono scontrate a distanza, fra frecciatine e commenti al vetriolo per via dell’Isola dei Famosi (e del caso Fogli-Corona).

Per uno strano scherzo del destino però è stata scelta proprio la conduttrice romana per guidare l’edizione vip di Temptation Island, orfana di Super Simo. Quest’anno le polemiche hanno travolto il reality ancora prima del suo inizio. Colpa di Damiano Coccia, detto Er Faina, odiatore del web che parteciperà in coppia con la fidanzata Sharon Macri e che in passato aveva insultato la D’Urso.

A far discutere sono anche le altre coppie, giudicate da molti “poco famose”: Nathalie Caldonazzo e il compagno Andrea Ippoliti, Anna Pettinelli e Stefano Macchi, Serena Enardu e il cantante Pago, Ciro Petrone e la fidanzata Federica Caputo, Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito.

Secondo molti utenti su Instagram e Twitter, le coppie scelte non sarebbero vip come era accaduto nella passata edizione del programma. A quanto pare anche la Ventura la pensa così, visto che ha messo il suo Like ad un commento in cui si legge: “Ma i vip a Temptation Island?”.

Poco dopo il Mi Piace di Super Simo è stato rimosso e, secondo alcuni, potrebbe trattarsi semplicemente di un errore. Per ora la conduttrice non ha commentato ancora la nuova edizione dello show, ma ha sempre ribadito di essere molto legata alla redazione di Maria De Filippi.

Non a caso qualche giorno fa era scesa in campo sui social per proteggere Raffaella Mennoia e gli altri autori dal caos causato dalle dichiarazioni di Teresa Cilia su Uomini e Donne.