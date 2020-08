Temptation Island Vip potrebbe cambiare formula: la decisione di Maria De Filippi

editato in: da

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia, storia di un amore

Si sono spente da pochi giorni le luci sull’ottava edizione di Temptation Island. Il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia ha fatto il pieno di ascolti, portando a casa un ottimo 28% di share. Oggi come oggi, oltre che sulle coppie che hanno partecipato, gli occhi sono puntati sulla versione autunnale, che vedrà come ‘padrona di casa’ Alessia Marcuzzi.

Secondo quanto rivelato da Dagospia, lo spin-off di una delle tante creature di successo della Fascino di Maria De Filippi potrebbe cambiare formula. Chi attendeva un viaggio nei sentimenti da parte di coppie note, potrebbe invece scoprire un percorso dedicato solo a storie d’amore tra persone lontane dal mondo dello showbiz.

Alla conduzione ci sarà sempre Alessia Marcuzzi – pronta a iniziare le registrazioni alla fine del mese in Sardegna – ma, se quanto comparso sul sito di Roberto D’Agostino dovesse tradursi in realtà, si parlerebbe non più di Temptation Island Vip ma della formula Nip.

Il motivo? La decisione di non creare sovrapposizioni tra il docu-reality e un altro importantissimo appuntamento Mediaset in calendario per l’autunno: la quinta edizione del Grande Fratello Vip, che sarà condotto da un Alfonso Signorini già pronto a sorprendere il pubblico – che nel corso della quarta stagione lo ha premiato con ascolti eccellenti – con un cast ancora più famoso di quello che è passato per le stanze del loft di Cinecittà da gennaio ad aprile 2020.

Le registrazioni, come già accennato, prenderanno il via alla fine del mese di agosto. Le puntate previste dovrebbero essere sei. Quanto scritto da Giuseppe Candela sulle pagine di Dagospia è per ora annoverabile nel campo dei rumors. Non resta quindi che attendere eventuali conferme.

Nel frattempo, Alessia Marcuzzi, riconfermata dopo la conduzione del 2019, si sta rilassando in vacanza con la famiglia. Dopo la fuga con le amiche a Ponza e la vacanza a Positano – dove era presente anche il marito Paolo Calabresi Marconi – ha optato per una meta molto amata dai Vip: Formentera.

Sull’isola con la secondogenita Mia e con il consorte, è stata fotografata da Chi mentre lo bacia appassionatamente, confermando per l’ennesima volta l’inconsistenza delle voci di crisi al centro dell’attenzione mediatica negli ultimi mesi.

Tra la conduttrice romana e il produttore proprietario della Buddy Film va tutto bene e lei sta ricaricando le batterie in attesa di un impegno professionale importante, che sarà solo uno dei tanti tasselli di un autunno pieno di appuntamenti speciali per Mediaset.