Temptation Island Vip è già nella bufera: “Concorrente insultò la D’Urso”

Temptation Island Vip è iniziato da poco, ma è già nella bufera a causa di un concorrente dello show: Damiano Coccia, detto Er Faina, celebre odiatore del web.

Sconosciuto alla tv, Er Faina è invece famosissimo su Youtube, dove è diventato celebre per le sue invettive contro i personaggi famosi. In sostanza commenta fatti del giorno o argomenti di cui si discute, urlando e spesso spingendosi sino agli insulti. Come annunciato nei giorni scorsi dallo staff di Maria De Filippi, Damiano prenderà parte all’edizione vip di Temptation Island in coppia con la fidanzata Sharon Macri.

I due metteranno alla prova il loro amore in Sardegna, vivendo separati per ben venti giorni e incontrandosi solo durante il falò finale. Se le altre coppie in gara sono state approvate dai telespettatori, quella formata da Er Faina e Sharon ha subito molte critiche. Diversi utenti di Instagram e Twitter infatti sono convinti che l’opinionista web non sia adatto a prendere parte ad un programma tv.

A far discutere sono soprattutto dei video in cui Er Faina si scaglia con veemenza contro Barbara D’Urso, insultandola pesantemente. “Problematica!”, “Ammazzati!”, “Va*****ulo” sono solo alcune delle frasi pronunciate nei confronti della conduttrice di Canale Cinque.

“Dopo che questa per anni ha inveito contro la televisione italiana – ha scritto Deianira Marzano nelle Stories – per non parlare di quello che ha detto di una donna quale Barbara D’Urso lo premiamo anche. Bravi!”.

La partecipazione di Er Faina ha scatenato un vero e proprio polverone sui social e sono in tanti a chiedere che il concorrente venga squalificato dalla trasmissione. Oltre a Coccia e la fidanzata, nel reality condotto da Alessia Marcuzzi ci saranno altre cinque coppie pronte a mettersi in gioco.

Completano il cast Nathalie Caldonazzo con il compagno Andrea Ippoliti, Anna Pettinelli con Stefano Macchi. Troviamo poi Serena Enardu con il cantante Pago, Ciro Petrone, attore di Gomorra, e la fidanzata Federica Caputo, Simone Bonaccorsi, nominato Mister Italia nel 2018, e Chiara Esposito