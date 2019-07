Temptation Island Vip: perché Alex Belli e Delia Duran non ci saranno

editato in: da

Nuovi aggiornamenti su Temptation Island Vip: Alex Belli e Delia Duran non saranno tra i concorrenti.

Eppure, la coppia era stata confermata appena qualche giorno fa, quando sono stati rivelati i nomi dei primi quattro concorrenti del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Stando alle voci di corridoio, la produzione avrebbe però cambiato idea, confermando la partecipazione di Nathalie Caldonazzo, ma lasciando fuori dal programma Alex Belli e consorte. Il motivo? I due sono ufficialmente fidanzati da soli nove mesi, un periodo troppo breve a detta dei produttori di Temptation Island Vip.

Gli autori sarebbero alla ricerca di coppie dal passato più duraturo e strutturato, pronte a regalare grandi emozioni al pubblico. Questo spiegherebbe il perchè Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, insieme solo dalla scorsa primavera, non sarebbero stati affatto considerati come concorrenti, pur essendo una coppia che avrebbe davvero regalato incredibili colpi di scena (proprio come hanno fatto a L’Isola dei Famosi). La coppia Belli-Duran non sarebbe stata quindi la sola a non soddisfare le esigenze della produzione. Anche se stupisce questo repentino cambiamento di idee, a poche settimane dall’inizio del reality e a poche ore dalla conferma della loro partecipazione.

Forse, dopo un’edizione di Temptation Island in cui soltanto una coppia è riuscita a resistere alle tentazioni, gli autori della De Filippi hanno pensato di puntare su rapporti più solidi e duraturi almeno per i vip, nella speranza (forse) di dimostrare ai telespettatori che davvero l’amore può vincere su ogni cosa. A vederla così, Alex Belli e Delia Duran si sarebbero dimostrati davvero perfetti, essendo già riusciti a superare tutte le difficoltà legate al triangolo amoroso formato con Mila Suarez all’interno della casa del Grande Fratello.

Forse alla produzione non è bastato e l’annuncio della loro assenza è ora ufficiale a tutti gli effetti. Ma chi sarà allora la coppia che li sostituirà? Manca oramai un mese all’inizio delle registrazioni e ancora non sono stati fatti i nomi dei concorrenti. Si vocifera che tra le coppie potrebbero esserci Teresa Langella e Andrea Dal Corso, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, Rebecca Staffelli e Alessandro Basile. Ma si tratta comunque di coppie insieme non da moltissimi mesi. Perché non scegliere Alex Belli e Delia Duran allora?