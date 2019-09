Temptation Island Vip, arriva una nuova coppia

editato in: da

Appena partita la trasmissione, già si registra un’importante novità per Temptation Island Vip. Sull’isola delle tentazioni infatti starebbe per sbarcare una nuova coppia, quella formata dall’attore Alex Belli e dalla modella sudamericana Delia Duran.

L’anticipazione arriva dal settimanale Oggi, che rivela anche altri dettagli sulla scelta della produzione.

Alex Belli e Delia Duran andranno a riempire il vuoto lasciato ancor prima del primo falò dalla coppia composta dall’attore Ciro Petrone e dalla fidanzata Federica Caputo.

L’attore, dopo due giorni nel reality, ha infranto clamorosamente le regole correndo ad abbracciare la fidanzata e l’avventura della coppia sull’isola è finita ancor prima di iniziare davvero.

Secondo le indiscrezioni, sarebbe stata Maria De Filippi a volere l’arrivo sull’isola della coppia Belli-Duran, due nomi che erano già circolati insistentemente prima dell’inizio della trasmissione, indicati da più parti come possibili concorrenti. Chiuso il cast, sembrava sfumata la possibilità di vedere l’attore e la modella mettere in gioco il loro rapporto nel reality Mediaset, ma l’”impresa” di Petrone ha riaperto il cast e li ha portati, finalmente, sull’isola.

A convincere l’attore e la modella a sbarcare in Sardegna, oltre all’intervento diretto di Maria De Filippi, sempre secondo indiscrezioni, sarebbe stato anche un cachet molto sostanzioso offerto dalla produzione.

Tutti elementi che svelano quanto la coppia sia stata fortemente voluta a Temptation Island. La De Filippi punta sulla bellissima modella e sull’irrequieto attore per migliorare gli ascolti del reality, che per la prima puntata è stato battuto da una replica di Montalbano.

Belli e la Durian si sono conosciuti per lavoro sul set della fiction Furore 2, ma la scintilla è scoccata solo quando si sono incontrati di nuovo, un anno dopo. Da allora l’attore e la modella venezuelana sono inseparabili e non perdono occasione di raccontare della loro storia tramite social e media tradizionali.

La coppia sarebbe già arrivata da qualche giorno in Sardegna, prontissima per la nuova avventura e per capire qualcosa di più del rapporto che la lega. Vedremo come le due new entry del cast di Temptation Island Vip se la caveranno alle prese con tentatori e tentatrici, e se una delle coppie più chiacchierate del mondo del gossip saprà catalizzare l’attenzione del pubblico.