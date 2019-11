Temptation Island Vip, fiocco azzurro per una coppia del reality

editato in: da

Fiocco azzurro per due concorrenti di Temptation Island Vip: Fabio Esposito e Marcella Esposito sono diventati genitori. I due avevano partecipato alla prima edizione del reality per mettere alla prova il loro amore, perché nella vita di tutti i giorni non riuscivano mai a stare lontani. Nella separazione, quindi, avrebbero dovuto trovare la loro forza.

In realtà il loro percorso all’interno del reality fu veramente breve. Fabio, manager del brand Coconuda, ha chiesto il falò di confronto solo dopo tre giorni dall’inizio delle riprese. I due, resistendo per così poco tempo l’uno lontano dall’altra, hanno capito che la vita da single non faceva per loro.

Seppur Marcella si fosse inizialmente dichiarata delusa e confusa data la breve permanenza nel villaggio di Temptation Island Vip, usciti dal programma hanno ripreso in mano la loro vita, sono ritornati nella casa in cui convivevano, hanno lavorato insieme duramente e hanno deciso di convolare a nozze.

Il 15 giugno 2019, Fabio e Marcella si sono sposati con una cerimonia riservatissima. Lui, a dir la verità, era intenzionato a farle la proposta già all’interno del programma, rimandando poi ad un momento migliore data la reazione di lei alla richiesta del falò di confronto. Per entrambi non si tratta del primo matrimonio. Fabio, infatti, ha conosciuto Marcella solo pochissimi mesi dopo la separazione dalla prima moglie. Un vero colpo di fulmine, che ha permesso alla donna di ritrovare la fiducia negli uomini. Lei, infatti, proveniva da una brusca separazione e da un matrimonio durato solo quattro mesi.

Ed è proprio a ridosso delle nozze che Fabio e Marcella hanno deciso di annunciare il lieto evento: a breve sarebbero diventati genitori. Oggi, i due non possono essere più felici di così. È nato il piccolo Santiago. Ad annunciarlo lo stesso Fabio, che sui suoi profili social ha postato la foto del fiocco azzurro scrivendo:

Tutto in una foto. La mia Napoli, il mio mare e da oggi anche tu: Santiago. Io, la tua mamma e i tuoi fratelli non aspettavamo che te. Benvenuto cucciolo.

Ad attendere il piccolo Santiago, infatti, non solo i due neo-genitori ma anche due fratellini, nati dal precedente matrimonio di Fabio. Gli auguri di fan non si sono fatti attendere e non sono mancati anche quelli di alcuni volti noti, molti provenienti dai programmi di Maria De Filippi, come Ursula Bernardo, Sabrina Ghio e Nicoletta Larini. I due mostreranno la foto del piccolo o, dopo questo dolce annuncio, torneranno a proteggere la loro privacy?