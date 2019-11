Temptation Island Vip, finito l’amore per una coppia. Lo sfogo su Instagram

editato in: da

Non sono riusciti a superare le incompatibilità, né i problemi avuti proprio durante il reality dei sentimenti. Così nelle ultime ore Gabriele Pippo e Silvia Tirado si sono detti addio attraverso i loro rispettivi profili Instagram.

La relazione della coppia che ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island Vip è arrivata al capolinea. La decisione non ha destato, però, troppo stupore tra il pubblico del web e i telespettatori, complice quello che è accaduto durante il falò di confronto andato in onda durante l’ultima puntata del programma.

Proprio in quell’occasione infatti sono emersi i diversi problemi della coppia che hanno indotto i due ragazzi a partecipare all’ultima edizione dell’isola delle tentazioni, per mettere alla prova quel loro amore così giovane ma così intenso.

I due infatti prima di mettersi insieme erano grandi amici e, da quanto raccontato da Gabriele e Silvia, le cose sono iniziate ad andare male proprio subito dopo il loro fidanzamento. A gravare sui problemi della coppia anche il comportamento della Tirado che durante le settimane di permanenza sull’isola si è avvicinata pericolosamente a Valerio Maggiolini, uno dei tentatori del villaggio.

Questo comportamento ai tempi aveva messo a serio rischio la relazione della coppia al punto tale che il figlio di Pippo Franco aveva deciso di uscire solo dal villaggio, salvo poi ripensarci sotto la richiesta di Silvia di concedere una seconda possibilità alla loro relazione.

Una chance che in effetti si erano concessi ma che non è servita a recuperare un rapporto ormai in crisi. A distanza di pochi mesi dalla fine del reality dei sentimenti l’amore è finito e le strade di Gabriele e Silvia si sono divise definitivamente.

La loro però non è stata una fine serena: ciò emerge chiaramente dal botta e risposta mezzo social che c’è stato tra i due. In particolare la Tirado, dopo un video pubblicato dall’ex fidanzato, ha espresso tutta la sua amarezza per il comportamento di Gabriele dopo la fine della loro storia d’amore.

La ragazza fa riferimento a un video pubblicato dall’ex protagonista di Temptation Island Vip che, in occasione della promozione del suo ultimo singolo musicale, si è fatto riprendere insieme a diverse ballerine intente a twerkare.

La reazione di Silvia non ha lasciato indifferente Gabriele, che attraverso Instagram ha voluto precisare:

Silvia è una persona speciale, a cui io vorrò sempre bene. Ieri era molto infastidita per alcuni video che ho fatto, ma erano semplicemente finalizzati a promuovere la mia musica.

La giovane però non è sembrata dello stesso avviso e ha confermato la forte delusione rispetto al comportamento del suo ex ragazzo che, a detta sua, non aspettava altro che diventare single.

Nessun ritorno di fiamma dunque tra Silvia e Gabriele che hanno scelto ormai di intraprendere due percorsi di vita uno lontano dall’altra.