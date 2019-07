Temptation Island Vip, Alessia Marcuzzi confermata alla conduzione della seconda edizione

editato in: da

Sarà Alessia Marcuzzi a condurre la seconda edizione di Temptation Island Vip, che verrà trasmessa sulle reti Mediaset a settembre.

La conferma arriva dal settimanale Spy che, in un articolo, ufficializza la conduzione del reality show, capitanato appunto dalla bionda romana.

Il cambio al timone della versione vip del reality dei sentimenti, del resto era previsto da tempo. Già all’inizio dell’anno, era arrivata infatti la conferma dell’addio di Simona Ventura al programma.

Dopo la prima edizione di Temptation Island Vip, Super Simo, aveva deciso di lasciare Mediaset per tornare in Rai, alla conduzione di Voice of Italy.

Diversi i nomi circolati negli scorsi mesi: da Belen Rodriguez a Valeria Marini. Qualcuno aveva ipotizzato anche che il programma potesse essere condotto da Ilary Blasi, reduce dal successo delle scorse edizioni del Grande Fratello Vip che, la spumeggiante romana, ha gestito alla grande.

E invece, la nuova edizione del reality versione Vip di Maria De Filippi, è affidata quindi a Alessia Marcuzzi, al momento, nessuna dichiarazione è stata rilasciata dalla presentatrice romana.

Resta invece incerta, la sua ipotetica conduzione della prossima edizione dell’Isola dei Famosi, viste le polemiche attorno al caso Fogli di cui la Marcuzzi è stata protagonista.

Le registrazioni dell’isola delle tentazioni, cominceranno a metà agosto, mentre la messa in onda della trasmissione è prevista per il prossimo autunno.

Cosa dobbiamo aspettarci? Al momento, ancora nessuna indiscrezione sui partecipanti, anche se diversi rumors negli scorsi giorni, hanno fatto pensare alla possibile partecipazione di alcuni noti volti della televisione italiana.

Tra le coppie celebrities partecipanti, potrebbero esserci Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Luca Onestini e Ivana Mrazova, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, Kikò Nalli con la sua Ambra.

Nei scorsi giorni, alcuni movimenti social di Giulia De Lellis, hanno fatto ipotizzare la partecipazione dell’influencer romana, insieme al suo nuovo amore Andrea Iannone. L’ex protagonista di Uomini e Donne, avrebbe confermato ai suoi fan, mezzo social, che sta per tornare in televisione.

Tuttavia nessuna conferma è arrivata dai diretti interessati né dalla produzione di Temptation Island Vip. Non ci resta quindi, che attendere ansiosi le prossime anticipazioni.