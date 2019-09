Temptation Island Vip, Ciro Petrone fugge dal villaggio per raggiungere la fidanzata

editato in: da

Caos a Temptation Island Vip, dove Ciro Petrone è fuggito dal villaggio dei fidanzati per raggiungere la sua ragazza Federica Caputo.

A rivelarlo è stata proprio la redazione dello show che ha diffuso su Instagram un video che documenta la fuga dell’attore di Gomorra, fra grida e corse. Nelle immagini Ciro si lancia da uno scoglio e atterra sulla spiaggia, correndo per sfuggire agli addetti della sicurezza che provano a fermarlo. Grida, telecamere che cadono e movimenti a scatti, il video si conclude all’improvviso e non sappiamo cosa sia accaduto dopo.

“Reazione shock – ha scritto la redazione di Maria De Filippi – Ciro Petrone scappa dal villaggio dei fidanzati!”. Cosa sarà accaduto? Non è chiaro se ha scatenare la rabbia dell’attore sia stato il comportamento della sua fidanzata con qualche tentatore oppure la sua mancanza. Di certo lo scopriremo presto.

Il reality condotto da Alessia Marcuzzi infatti aprirà i battenti il prossimo 9 settembre. Lo show promette grandi emozioni con ben sei coppie pronte a mettersi alla prova. Fra queste quella formata da Ciro Petrone e Federica Caputo. Nel video di presentazione lei ha svelato di aver scoperto che l’attore chattava con altre ragazze.

“Circa otto mesi fa ho scoperto che Ciro chattava con altre ragazze – ha spiegato la ragazza – questa è l’occasione della vita, almeno per il nostro rapporto nel bene e nel male”. “Io penso di essere cambiato – ha replicato Ciro -, ho tanta voglia di dimostrarlo a lei. Speriamo bene”.

Fra le coppie anche Er Faina e Sharon, che hanno già attirato critiche e polemiche per via del passato di lui, e Serena Enardu con Pago. Qualche giorno fa la redazione di Temptation Island Vip aveva postato un video in cui l’ex tronista di Uomini e Donne si divertiva con uno dei tentatori, avvicinandosi in modo pericoloso e facendo dichiarazioni importanti.