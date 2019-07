Temptation Island Vip: arriva Giulia De Lellis, l’indizio su Instagram

editato in: da

Giulia De Lellis si prepara a tornare in tv e, secondo le ultime indiscrezioni, sarà nel cast di Temptation Island Vip.

L’influencer e star di Instagram ha pubblicato un messaggio sui social in cui ha fatto intuire che presto sarà di nuovo sul piccolo schermo. “Volevo dirvi che posso ufficializzare una bellissima notizia – ha spiegato ai follower -. Posso dire: televisione, tra poco…”.

La De Lellis ha confermato che sarà presto in televisione, ma non ha aggiunto i dettagli, spiegando che lo farà nelle prossime settimane. “Ho paura a dirvi una cosa altrimenti si inc****no perché do troppi indizi. Comunque una bellissima notizia – ha aggiunto -. Sono veramente super eccitata. Ragazzi non mi lasciate nemmeno a questo giro. Sostenetemi, tanto lo so che mi prenderete in giro come sempre, ma io sono felicissima anche per questo”.

Di cosa si tratta, in base ad alcune indiscrezioni Maria De Filippi avrebbe scelto Giulia De Lellis per entrare nel cast di Temptation Island Vip. La versione celebrity del noto reality ripartirà a settembre con la seconda edizione e tante novità. Al timone non ci sarà più Simona Ventura, che ha scelto di tornare in Rai per condurre The Voice Of Italy, ma con molta probabilità Alessia Marcuzzi.

Giulia De Lellis sarà fra le coppie? La sua storia con Andrea Iannone è iniziata da poco e, nonostante sia molto social, sembra che i due innamorati non abbiano alcuna intenzione di mettere alla prova i loro sentimenti. L’influencer dunque potrebbe rivestire il ruolo di consigliera oppure di opinionista dello show, aiutando i concorrenti a superare piccole o grandi crisi.

Le coppie che parteciperanno alla trasmissione non sono ancora state svelate e, fra smentite e gossip, cresce l’attesa. Nel frattempo Giulia si gode un’estate all’insegna dell’amore grazie al legame con l’ex di Belen Rodriguez. Il feeling è forte e i sentimenti, a quanto pare, crescono ogni giorno di più.