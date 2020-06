Temptation Island Vip, Antonella Elia e il fidanzato prima coppia: l’indiscrezione

editato in: da

Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane potrebbero essere la prima coppia protagonista di Temptation Island. I casting per lo show di Maria De Filippi sono iniziati e spuntano le prime indiscrezioni. Fra i tanti nomi circolati in questi giorni c’è anche quello dell’ex valletta di Mike Bongiorno. Secondo Tv Blog infatti il reality seguirà la sua normale programmazione: a luglio andrà in onda la versione “nip” condotta da Filippo Bisciglia, mentre a settembre ci sarà Alessia Marcuzzi a guidare quella “vip”.

Per quest’ultima sarebbero già in corso le prime trattative. Fra le coppie sarebbe quasi certa la partecipazione di Antonella Elia con il compagno Pietro Delle Piane. La showgirl è stata senza dubbio la grande protagonista del GF Vip condotto da Signorini, fra liti, ma anche momenti toccanti in cui ha raccontato il suo passato difficile segnato dalla morte di entrambi i genitori. Oggi la conduttrice è legata al doppiatore e attore che nel corso della sua permanenza nella casa di Cinecittà era stato coinvolto in alcuni gossip. Pietro infatti era stato accusato di aver tradito la Elia e di essere in cerca di pubblicità a causa di alcune foto in cui passeggiava con l’ex Fiore Argento, sorella di Asia.

Dopo la fine del GF Vip, Antonella e Pietro si erano riabbracciati, ribadendo il loro grande amore. Ora sarebbero pronti ad affrontare la prova di Temptation Island Vip, sbarcando in Sardegna insieme ad altre coppie famose. “Ci siamo chiariti su tutto, mi fido di lui e gli credo. Di tutto il resto non mi importa – aveva raccontato lei al settimanale Chi dopo la fine del GF Vip, parlando del compagno -. […] Penso di aver avuto una vita bellissima. Certo, ho sofferto solitudine, senso di abbandono, mi mancano disperatamente i miei genitori e i miei nonni, ma non riesco a vedermi come una vittima, non voglio fare pena. Dico le cose in faccia come se fossi per strada, ma sono migliori quelli che tramano alle spalle?”.