Temptation, lo sfogo dell’ex moglie di Andrea: “Basta bugie”. E non risparmia Nathaly

Daniela, l’ex moglie di Andrea Ippoliti, non ci sta e torna a cantarle sui social. Dopo aver lasciato Temptation Island Vip da single e aver messo un punto alla sua storia d’amore con Nathaly Caldonazzo, Ippoliti si è concesso un’intervista attraverso il Magazine di Uomini e Donne.

Andrea ha parlato a cuore aperto raccontando non soltanto del suo matrimonio naufragato, ma anche della prima volta che ha incontrato Nathaly.

Ippoliti ha conosciuto Daniela che aveva trent’anni, i due si sono sposati e hanno avuto tre figli. Oggi tra loro non scorre buon sangue – se parlano è soltanto attraverso gli avvocati – e Andrea ha provato a spiegare com’è naufragato il suo matrimonio. E poi, durante quel periodo di forte crisi, è arrivata Nathaly.

Ho conosciuto Nathaly a una festa, durante il periodo di crisi con la mia ex moglie. Inizialmente non mi colpì in modo particolare… Dopo qualche tempo, però, ci siamo ritrovati innamorati e felici, ovviamente ero già andato via di casa e avevo interrotto (prima di ciò) la relazione con Daniela, la quale, giustamente, ha preso male la fine del nostro rapporto attribuendo la colpa a Nathaly… che non c’entrava nulla.

Le parole di Andrea, però, non sono piaciute particolarmente all’ex moglie che è tornata all’attacco, più agguerrita che mai, commentando duramente quest’intervista (definita più una deposizione davanti al giudice) su Instagram. Daniela poi si riallaccia alla festa citata dall’ex, provocandolo: “Perché non dice di chi? Forse una compagna di classe? La verità è molto brutta”.

Durante l’intervista, Andrea Ippoliti ha spiegato che i suoi figli non vedevano di buon’occhio Nathaly ma che la donna, dal suo canto, l’ha sempre spinto a essere presente per i suoi ragazzi. Daniela, però, non ha tralasciato alcun dettaglio nella sua arringa social.

I figli non vedevano di buon’occhio la sua amante? Perché non dice il motivo, è molto scomodo per lui. Ricordo inoltre che ha provato varie volte a tornare a casa, ma io non l’ho più voluto.

Daniela conclude con un tono più amareggiato. “Tante cose potremmo dire, ma è giusto fermarsi qui anche se i ragazzi vorrebbero che dicessi tutto. Mi dispiace che nell’intervista ha chiesto scusa soltanto alla Caldonazzo che comunque è una donna adulta, ma ai suoi figli che hanno visto solo spazzatura ai quali ha causato tanti problemi no?”

Ci sarà una replica da parte di Andrea? O sarà proprio Nathaly a rompere il silenzio?