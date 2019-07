Temptation Island, la verità su Nicola e Maddalena: parla la tentatrice

editato in: da

A poche ore dalla puntata finale di Temptation Island, ecco spuntare le dichiarazioni della tentatrice Maddalena Vasselli sul rapporto instaurato con Nicola Tedde.

Nelle ultime settimane, infatti, i due si sono avvicinati più che mai, facendo totalmente perdere le staffe a Sabrina, che non è affatto riuscita a sopportare di vedere il suo fidanzato in atteggiamenti intimi con un’altra donna. Eppure, per quanto Nicola abbia tentato di frenarsi nelle sue esternazioni nei confronti della bella single romana, l’attrazione (fisica e mentale) tra i due è più che evidente.

Un’affinità perfetta nata quasi per caso, che poi ha portato Nicola e la tentatrice a stringere un legame intimo e profondo, definito dalla stessa Maddalena “magico, fatto di sguardi, sorrisi, complicità e intesa”. Qualche giorno fa infatti la bella single, madre di una ragazza di 13 anni, si è lasciata andare una confessione intima sul rapporto nato a Temptation Island con il bel Tedde: “Non potevamo fare a meno l’uno dell’altra, era un continuo cercarci, accarezzarci, guardarci negli occhi. Abbiamo anche pianto insieme, tra noi si è venuto a creare un qualcosa di speciale, unico e soprattutto vero”.

Non solo un’attrazione fisica quindi, ma qualcosa che va ben oltre. La Vasselli ha infatti ammesso di aver ritrovato la serenità al fianco di Nicola, che l’ha conquistata soprattutto per via della sua incredibile sensibilità. Nel viaggio dei sentimenti del reality, i due si sarebbero aiutati a vicenda a riscoprire se stessi, affrontando insieme la paura e tornando a provare sensazioni che avevano lasciato congelate già da tempo. Maddalena è riuscita ad abbassare le difese e tornare a commuoversi di fronte ad un uomo, e il Tedde ha finalmente riassaporato la dolcezza del rapporto con una donna, rendendosi così conto di cosa veramente manca nel suo rapporto con Sabrina.

“Tra noi si è creato qualcosa di davvero inaspettato, emozioni fortissime e uniche che mi hanno riaperto il cuore”, così Maddalena Vasselli descrive la sua relazione con Nicola dopo Temptation Island. Che i due abbiano deciso di uscire insieme dal programma? Sarebbe davvero finita così la storia tra Sabrina e il suo fidanzato? Domani sera lo sapremo.