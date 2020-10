Temptation Island: ultima puntata anticipata, quando andrà in onda lo show con Alessia Marcuzzi

editato in: da

Temptation Island 2020, il cast ufficiale

Temptation Island, reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, sta per giungere al capolinea. Martedì 20 ottobre in prima serata andrà in onda l’ultima puntata dello show. Canale 5 ha scelto di anticipare di un giorno l’ultimo appuntamento con il reality, per trasmettere in diretta, Mercoledì 21 ottobre, la partita della Champions League Inter- Borussia Monchengladbach. L’isola delle tentazioni saluterà il suo pubblico, concludendo, così, l’ottava edizione del programma.

Le Iene, solitamente in onda il Martedì su Italia 1, lasceranno spazio al film Kickboxer- Retaliation con Jean-Claude Van Damme, per evitare lo “scontro” tra due trasmissioni di punta del palinsesto Mediaset ,e slitteranno a mercoledì 21 ottobre (lo stesso giorno della partita). Lo show di Maria De Filippi, invece, dovrà fare i conti solo con la concorrenza, che su Rai 1 manderà in onda le repliche della fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore.

Nel corso dell’ultima puntata di Temptation Island vedremo come si concluderà il viaggio tra i sentimenti e le tentazioni delle coppie protagoniste. A che punto siamo rimasti con le coppie ancora in gioco? Nella puntata in onda il14 ottobre e in quella successiva, la conclusiva, assisteremo agli ultimi falò di confronto tra le tre coppie protagoniste: Nello Sorrentino e Carlotta dell’Isola, Speranza Capasso e Alberto Maritato, Francesca Merra e Salvatore Santarsiero. Alberto sarà sempre più vicino alla “tentatrice” Nunzia Tagliatela. Durante la permanenza sull’isola, il ragazzo ha già messo a dura prova il suo rapporto con la fidanzata, ammettendo di averla tradita.

Francesca, invece, avrà una forte reazione guardando i filmati del fidanzato Salvo: del resto, entrambi hanno dichiarato di non essere pienamente soddisfatti della loro relazione, che va avanti da cinque anni. Anche Carlotta e Nello è un’altra delle coppie in bilico:, lui infatti si è lasciato più volte tentare dalle single del villaggio. Le altre coppie che hanno partecipato al gioco e che sono uscite insieme sono: Antonio Giungo e Nadia Chahar, Sofia Nesci e Amedeo Bianconi e Serena Spena e Davide Varriale. Gennaro Mauro e Anna Ascione, invece, hanno deciso di porre fine alla loro storia.

Non ci resta che aspettare l’ultima puntata, quindi, per vedere quale coppia “scoppierà” e quale supererà le prove di amore e fedeltà di Temptation Island.