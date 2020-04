Temptation Island, confermato lo show di Maria De Filippi

editato in: da

Chi è Filippo Bisciglia, il conduttore di Temptation Island

Temptation Island si farà. La conferma arriva da Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, che ha annunciato su Instagram il ritorno della trasmissione. La nuova edizione del programma, che prevede contatti e assembramenti, sembrava a rischio, ma, a quanto pare, la redazione sarebbe già al lavoro. I casting sono iniziati e la speranza è che, se tutto andrà bene, presto potranno iniziare le registrazioni.

Lo scorso anno, dopo il grande successo, la De Filippi aveva trasmesso ben due edizioni. Quella “nip”, condotta da Filippo Bisciglia, con coppie di sconosciuti, e quella “vip”, guidata da Alessia Marcuzzi dopo l’addio di Simona Ventura. Entrambe le versioni avevano raccolto ottimi ascolti e il consenso del pubblico. L’annuncio del grande ritorno di Temptation Island è arrivato su Instagram dove la Mennoia ha svelato: “Con la speranza che la situazione nel nostro paese possa tornare il primo possibile alla normalità, la redazione di Temptation Island è attiva”.

La versione “nip” di Temptation Island va in onda solitamente a luglio e viene registrata un mese prima, mentre quella vip è disponibile a settembre, con le stesse tempistiche per le registrazioni. I casting sono iniziati, ma, come hanno chiarito dalla redazione, la messa in onda non è ancora sicura. Tutto dipende da come si evolverà la situazione nelle prossime settimane e da cosa deciderà Maria De Filippi. La conduttrice potrebbe scegliere di modificare il format, adeguandolo alle regole imposte dal Governo.

Un’altra soluzione potrebbe essere quella di spostare lo show nei mesi invernali quando, si spera, tutto sarà tornato alla normalità. Una versione natalizia di Temptation Island potrebbe essere una scelta vincente e portare una ventata di novità. In attesa di scoprire cosa accadrà, la De Filippi ha scelto di tornare in tv con altri due programmi molto attesi: Uomini e Donne e Amici All Stars.

Il primo show, dopo delle iniziali modifiche con protagonista Gemma Galgani, sarà trasmesso nella versione classica, mentre il secondo si chiamerà Amici Speciali e sarà molto diverso da come era stato progettato dalla presentatrice.