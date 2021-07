Temptation Island, Tommaso rompe il silenzio sulla rottura con Valentina

editato in: da

Temptation Island 2021, chi sono le coppie

Il clamore intorno alla rottura della coppia di Temptation Island composta da Valentina e Tommaso non si è ancora placato e arrivano già le prime dichiarazioni a caldo da parte dei diretti interessati. A stupire, però, sono le reazioni di lui che si era detto profondamente innamorato e geloso della sua compagna, tanto da disperarsi persino nel vederla in bikini davanti ad altri uomini.

Il suo essere così esageratamente possessivo aveva scatenato anche l’ilarità dei social, letteralmente invasi da reazioni incredule dopo le dichiarazioni quantomeno bizzarre rilasciate da Tommaso in occasione del programma.

Eppure, a storia finita, quello che ci appare è un Tommaso diverso da quello che ci saremmo aspettati. E, udite udite, si è detto persino felice della decisione presa e del comportamento tenuto con la tentatrice, che ha baciato senza il minimo scrupolo. Queste le sue parole dopo la fine della relazione d’amore con Valentina: “Sono contento di quello che ho fatto. Neanche adesso si è riuscita a spiegare davanti a tutta Italia. Dopo quello che ha visto doveva piangere, invece neanche una lacrima. Conferma quello che pensavo, non gliene frega niente. Meglio che l’ho lasciata adesso che tra due anni”.

Una liberazione, insomma, a detta di Tommaso, che ha già ricevuto la replica della sua ex: “È successo quello che mi aspettavo, lui non ha accettato il mio divertirmi. Io sono stata con persone fantastiche e mi sono comportata come una principessa. Sapevo che potevamo lasciarci da qui a qualche anno…”.

Gelosie e incomprensioni sono state quindi alla base della rottura tra Tommaso e Valentina, che erano apparsi deboli già dalla prima puntata del reality. Nonostante il loro dichiararsi innamorati e inseparabili, i due hanno ceduto alla distanza e alla possibilità di potersi divertire con altre persone.

Il bacio scambiato con la tentatrice Giulia non è valso l’inizio di una storia d’amore, poiché lei stessa si è detta single, rispondendo ad alcune domande dei fan proposte sulle storie del suo Instagram. Stando a queste ultime dichiarazioni, quindi, le azioni di Tommaso sono state mirate a generare una reazione in Valentina, che però non è stata quella sperata. Secondo il suo ex fidanzato, infatti, avrebbe dovuto almeno vederla piangere. Il falò di confronto si è concluso con la rottura e con un Filippo Bisciglia visibilmente infastidito dalla situazione.