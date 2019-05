Temptation Island: svelate le prime coppie scelte da Maria De Filippi

editato in: da

Temptation Island sta per tornare ed è già iniziato il toto-nome per scoprire quali saranno le coppie che prenderanno parte al reality quest’anno.

Ancora una volta Maria De Filippi scegliendo personaggi molto amati dal pubblico, coppie particolari e star di Instagram seguite da milioni di follower. Per ora il cast non è stato ancora ufficializzato, l’unica certezza sembra la conduzione di Filippo Bisciglia, che sarà al timone della versione Nip, mentre in quella Vip dovrebbe approdare Ilary Blasi, orfana del Grande Fratello Vip.

Quali saranno le coppie che metteranno alla prova il loro amore? I provini sono appena iniziati e i concorrenti in lizza per sbarcare sull’isola delle tentazioni sono molti. La prima coppia che arriverà a Temptation Island sarà, secondo le indiscrezioni del settimanale Oggi, quella formata da Francesco Monte e Giulia Salemi.

I due si sono conosciuti al GF Vip condotto proprio da Ilary Blasi e ora, dopo una convivenza, sarebbero pronti a mettersi alla prova. Oltre a loro sarebbero pronte a partecipare al reality anche altre coppie famose, come quella formata da Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. L’ex personal trainer dopo la relazione con Selvaggia Roma e la grande paura dovuta ad un tumore al cervello, ha ritrovato l’amore.

La fortunata che ha rubato il suo cuore è Antonella Fiordelisi, sportiva e modella, ex del calciatore Gonzago Higuain. Gli innamorati sono molto seguiti su Instagram e sarebbero ansiosi di tornare alla corte di Maria De Filippi, dopo aver partecipato entrambi al reality qualche anno fa.

Non mancheranno, come sempre, alcune coppie provenienti da Uomini e Donne. Nella lista di quelle pronte a sbarcare a Temptation Island troviamo Luigi Matroianni ed Irene Capuano, seguiti da Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. Per ora sembra che Teresa Langella e Andrea Dal Corso non abbiano ancora sostenuto il provino, ma i fan sperano che Maria De Filippi li convinca a partecipare a Temptation Island.

Infine l’ultima coppia del reality dovrebbe essere quella formata da Delia Duran e Alex Belli, che si è fatta notare durante il Grande Fratello a causa delle tensioni con Mila Suarez, proprio quest’ultima potrebbe vestire i panni di tentatrice.